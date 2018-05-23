Иллюстрация: barnaul.org
Жителей Барнаула предупреждают о перекрытии на несколько недель двух участков в центре краевой столицы.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением работ по строительству сети ливневой канализации будет организовано перекрытие улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина с 20:00 23 мая до 20:00 20 июня.
Также с 20:00 23 мая до 20:00 30 июня будет перекрыт перекресток улица Пушкина – проспект Ленина в районе здания №7.
Ограничения скажутся на движении автобусов.
- Движение автобусного маршрута №20 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина; в обратном направлении – без изменений.
- Движение автобусного маршрута №55 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении – без изменений.
- Движение автобусного маршрута №60 будет организовано по следующей схеме: ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту; в прямом направлении – без изменений.
- Движение автобусного маршрута №47 будет организовано по следующей схеме: Речной вокзал – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в прямом направлении – без изменений.
- Движение автобусных маршрутов №109, 109оп будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина – ул.Мамонтова – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.
- Движение автобусного маршрута №40 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении – без изменений.
Комментарии
хренасе целый месяц! они там чё чайными ложками копать будут?
И каким образом теперь пользоваться газпромовсой заправкой на гоголя???
Т.е. кто-то, где-то в курсе, что должны быть ливнёвки - прогресс!
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением работ по строительству сети ливневой канализации будет организовано перекрытие улицы Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина с 20:00 23 мая до 20:00 20 июня.
Что, опять мэрия у себя под носом всё уладит и будет рапортовать, что всё хорошо? Пусть сидят в лужах. Делайте ливнёвки в других местах.
23.05.2018 10:03
- гость -
Не, это Сибирия "элитный" дом между мэрией и ЗАГСом строит. Для себя стараются.