Фото: lyudiipolitika.ru
Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся в 2017 году президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении в Мурманской области, скончалась от рака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу горадминистрации Николая Бову.
"К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно", — рассказал он, добавив, что девушку похоронят в Апатитах.
По словам Бовы, похороны оплатит компания "Фосагро". Также он отметил, что на протяжении последнего года администрация помогала семье Стариковой. Дочери девушки назначили опекунство, девочка будет получать пенсию по потере кормильца и "все нужные в данном случае выплаты".
В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что власти области и градообразующее предприятие вместе работают над оказанием помощи семье умершей.
Агентство напоминает, что Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к главе государства во время прямой линии 15 июня 2017 года. Она рассказала, что изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за чего время в лечении было упущено. Президент обещал проконтролировать ситуацию и помочь девушке.
Сразу после прямой линии девушка попала в реанимацию районной больницы, а позднее была переведена в Мурманск. Позднее девушку самолетом МЧС доставили в столицу РФ. Она лечилась в НИИ им. Герцена.
Комментарии
А сколько тех несчастных которые не дозвонились президенту((((( всем тогда помогайте!
у нас всем остеохондроз ставят без обследования, при том что в международной практике и болезни то такой нет
Путиннебог
Ну, что тут сказать....А сказать нечего, кроме ка поблагодарить кое кого за разваленое здравоохранение и непомерную наглость сидящих у кормушки. Бог вам судья.
Да что за путиноцентрия у всех?
Это Вовик ставил девушке диагноз "межпозвоночный остеохондроз"? Или всё же местные лепилы?
У Вовы своих грехов полным полно, его есть за что спрашивать и за что предъявлять. Можно, конечно, сваливать на него вообще всё что в стране происходит. Но, скажите мне, а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
С каких пор надлежащее выполнение своих обязанностей стало героизмом, а халатность на работе перестала быть виной работника, а стала чужой виной?
а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
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Почему власть, олигархи лечатся на западе, а не в РФ?
23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?
Вот такой вот, люмпен сформировался. Даже, сидя у себя на кухне, неосторожно прольют на себя чай или даже по той же причине обожгутся чаем. Все одно, у них В.Путин виноват.
23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
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Попытка съехать с темы...
Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?
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Сколько средств вкладывают в медицину в европе и сколько в РФ? Сколько получает врач в европе и РФ?
Так может сода то эффективней, чем доктора?
или так, в чем разница если результат один и тот же?
Европейские зарплаты соответствуют европейским тратам. Неужто кто то еще не понял этот развод?
я боюсь наших врачей. приходится иногда к ним обращаться, после этого боюсь ещё больше.
есть знакомая стоматолог, только ей доверяю.
Кто у власти дольше чем генсеки, кто назначает правительство и высших чиновников и раздает подряды своим одноклассникам, а те воруют и им ничего не бывает - правильно пукин, кто виноват? Почему придя в поликлинику на обследование тебя посмотрят и кровь с пальца возьмут, а на остальные проверки тебе самому нужно ходить и добиваться, а если ты действительно болеешь тебе очень тяжело ждать и добиваться и это просто обследоваться, а если лечиться? Все ведут к платной медицине, вот только мы уже за нее с налогов платим и из кармана доплачиваем, опять же чьи реформы?
23.05.2018 10:19
- гость -
Какая попытка? Они сейчас все в списках санкций, какое им лечение? Любое сотрудничество с лицами из списков, ведет к санкциям США в отношении той компании, что с ними сотрудничает.
Про расходы: вы опять за политоту... Врач ставит неверный диагноз, это от зарплаты зависит? Тогда нехрен ему во врачах делать.
Да, в России 7% от ВВП расходов на медицину, а в Англии 9%. Из-за этого что, процент верных диагнозов в Англии должен быть на 20% выше, чем у нас?
А знаете какая страна занимает первое место в мире по размеру трат ВВП на медицину? Тувалу. Там 20% ВВП тратится. Вы считаете там лучшая в мире медицина?
А может врачи лепилы не от того, что они врачи, а от того, что они лепилы по жизни?
23.05.2018 10:34
- гость -
это реформы депутатов, кстати сказать многие из них врачи
Жаль девочку.