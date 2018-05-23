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Пожаловавшаяся Путину на отсутствие лечения девушка умерла от рака

, ИА "Амител"
Дарью Старикову похоронят в Апатитах

Фото: lyudiipolitika.ru

Жительница Апатитов Дарья Старикова, пожаловавшаяся в 2017 году президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении в Мурманской области, скончалась от рака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу горадминистрации Николая Бову.

"К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно", — рассказал он, добавив, что девушку похоронят в Апатитах.

По словам Бовы, похороны оплатит компания "Фосагро". Также он отметил, что на протяжении последнего года администрация помогала семье Стариковой. Дочери девушки назначили опекунство, девочка будет получать пенсию по потере кормильца и "все нужные в данном случае выплаты".

В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что власти области и градообразующее предприятие вместе работают над оказанием помощи семье умершей.

Агентство напоминает, что Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к главе государства во время прямой линии 15 июня 2017 года. Она рассказала, что изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за чего время в лечении было упущено. Президент обещал проконтролировать ситуацию и помочь девушке.

Сразу после прямой линии девушка попала в реанимацию районной больницы, а позднее была переведена в Мурманск. Позднее девушку самолетом МЧС доставили в столицу РФ. Она лечилась в НИИ им. Герцена.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 09:30
ГостьЯ

А сколько тех несчастных которые не дозвонились президенту((((( всем тогда помогайте!

1  0
23.05.2018 09:36
- гость -

у нас всем остеохондроз ставят без обследования, при том что в международной практике и болезни то такой нет

0  0
23.05.2018 09:39
- гость -

Путиннебог

0  0
23.05.2018 09:59
- гость -

Ну, что тут сказать....А сказать нечего, кроме ка поблагодарить кое кого за разваленое здравоохранение и непомерную наглость сидящих у кормушки. Бог вам судья.

1  0
23.05.2018 10:08
Грантштейн

Да что за путиноцентрия у всех?
Это Вовик ставил девушке диагноз "межпозвоночный остеохондроз"? Или всё же местные лепилы?
У Вовы своих грехов полным полно, его есть за что спрашивать и за что предъявлять. Можно, конечно, сваливать на него вообще всё что в стране происходит. Но, скажите мне, а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
С каких пор надлежащее выполнение своих обязанностей стало героизмом, а халатность на работе перестала быть виной работника, а стала чужой виной?

0  1
23.05.2018 10:13
- гость -

а эти врачи, что ставили неверный диагноз, они кто? Тоже Вовины жертвы?
-----------------
Почему власть, олигархи лечатся на западе, а не в РФ?

1  0
23.05.2018 10:15
Грантштейн

23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?

0  1
23.05.2018 10:18
- гость -

Вот такой вот, люмпен сформировался. Даже, сидя у себя на кухне, неосторожно прольют на себя чай или даже по той же причине обожгутся чаем. Все одно, у них В.Путин виноват.

0  1
23.05.2018 10:19
- гость -

23.05.2018 10:13
- гость -
Да всё уже, под санкциями оне, негде им там лечиться.
-------------
Попытка съехать с темы...

Про врачей с их диагнозом своё мнение скажите?
------------
Сколько средств вкладывают в медицину в европе и сколько в РФ? Сколько получает врач в европе и РФ?

1  0
23.05.2018 10:27
- гость -

Так может сода то эффективней, чем доктора?
или так, в чем разница если результат один и тот же?

0  1
23.05.2018 10:28
- гость -

Европейские зарплаты соответствуют европейским тратам. Неужто кто то еще не понял этот развод?

0  0
23.05.2018 10:31
к.к.к.

я боюсь наших врачей. приходится иногда к ним обращаться, после этого боюсь ещё больше.
есть знакомая стоматолог, только ей доверяю.

0  0
23.05.2018 10:34
- гость -

Кто у власти дольше чем генсеки, кто назначает правительство и высших чиновников и раздает подряды своим одноклассникам, а те воруют и им ничего не бывает - правильно пукин, кто виноват? Почему придя в поликлинику на обследование тебя посмотрят и кровь с пальца возьмут, а на остальные проверки тебе самому нужно ходить и добиваться, а если ты действительно болеешь тебе очень тяжело ждать и добиваться и это просто обследоваться, а если лечиться? Все ведут к платной медицине, вот только мы уже за нее с налогов платим и из кармана доплачиваем, опять же чьи реформы?

1  0
23.05.2018 10:37
Грантштейн

23.05.2018 10:19
- гость -
Какая попытка? Они сейчас все в списках санкций, какое им лечение? Любое сотрудничество с лицами из списков, ведет к санкциям США в отношении той компании, что с ними сотрудничает.
Про расходы: вы опять за политоту... Врач ставит неверный диагноз, это от зарплаты зависит? Тогда нехрен ему во врачах делать.
Да, в России 7% от ВВП расходов на медицину, а в Англии 9%. Из-за этого что, процент верных диагнозов в Англии должен быть на 20% выше, чем у нас?
А знаете какая страна занимает первое место в мире по размеру трат ВВП на медицину? Тувалу. Там 20% ВВП тратится. Вы считаете там лучшая в мире медицина?
А может врачи лепилы не от того, что они врачи, а от того, что они лепилы по жизни?

0  1
23.05.2018 10:38
- гость -

23.05.2018 10:34
- гость -
это реформы депутатов, кстати сказать многие из них врачи

0  0
23.05.2018 10:47
Злюка

Жаль девочку.

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