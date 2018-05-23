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Опрос, проведенный пластическими хирургами, позволил выяснить, какой размер груди делает женщин счастливыми, сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на британский The Sun.

В исследовании приняли участие порядка 900 представительниц прекрасного пола, которые рассказали, насколько они довольны своим бюстом.

Так, около 40% респонденток, являющихся обладательницами третьего размера груди, заявили, что удовлетворены своими формами и жизнью.

Четвертому размеру оказались рады 34% женщин. 29% обладательниц пятого размера также заявили о том, что чувствуют себя счастливыми.

А вот меньше всего удовлетворенных бытием дам приходится на женщин со вторым размером груди — всего 27%.

Что касается трудностей, которые выделили женщины, то, например, обладательницы большой груди пожаловались на то, что их незаслуженно считают глупыми.

А вот те, кто хотел бы увеличить размер бюста, отметили, что при нынешнем положении дел чувствуют себя не очень уверенно.