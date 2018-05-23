Фото: livejournal.com
Опрос, проведенный пластическими хирургами, позволил выяснить, какой размер груди делает женщин счастливыми, сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на британский The Sun.
В исследовании приняли участие порядка 900 представительниц прекрасного пола, которые рассказали, насколько они довольны своим бюстом.
Так, около 40% респонденток, являющихся обладательницами третьего размера груди, заявили, что удовлетворены своими формами и жизнью.
Четвертому размеру оказались рады 34% женщин. 29% обладательниц пятого размера также заявили о том, что чувствуют себя счастливыми.
А вот меньше всего удовлетворенных бытием дам приходится на женщин со вторым размером груди — всего 27%.
Что касается трудностей, которые выделили женщины, то, например, обладательницы большой груди пожаловались на то, что их незаслуженно считают глупыми.
А вот те, кто хотел бы увеличить размер бюста, отметили, что при нынешнем положении дел чувствуют себя не очень уверенно.
Комментарии
ТИТИ это СИЛА))
Большая и светлая душа требует соответствующего вместилища)
хм, хм, знатоки собрались
тема сисег не раскрыта
3
Нулевой и первый размер отсутствует в списке. Их, видимо, совсем не опрашивали.