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В Раде объяснили, почему Крымский мост "принадлежит" Киеву

, ИА "Амител"
Также депутаты считают, что мост не помешает судам заходить в украинские порты

Фото: most.life

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что мост через Керченский пролив "принадлежит" Украине, как и Республика Крым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "112 Украина".

"Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост. И слава богу, что он есть", — цитирует агентство слова политика.

 

Подчеркивается, что Шуфрич уверен, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

Он уточнил, что проходившие за последние 50 лет через Керченский пролив корабли "спокойно пройдут под этим мостом". "А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил депутат.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Открытие моста состоялось 15 мая.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 10:14
владимир

ТАТУПЕД УКРАИНСКОЙ РАДЫ ,КРЫМ БЫЛ РУССКИМ С 18 ВЕКА, КОИМ И ОСТАНЕТСЯ.

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23.05.2018 10:22
- гость -

Надо ввести проходную пошлину для окраинских судов

0  0
23.05.2018 10:35
- гость -

Совсем украинцы историю позабыли...особенно, что касается их границ и территорий.

0  0
23.05.2018 10:39
- гость -

зъисть то он зъист, но кто ж иму даст?

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