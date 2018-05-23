"Скоро будет тепло. Но это не точно", — пишут жители Алтайского края в социальных сетях о погоде в регионе. В этом году весна не балует жителей Сибири. Май отметился низкими температурами, снегом, ливнями и градом. Надеемся, что на этом сюрпризы от природы закончатся и на Алтай придет лето. Уже очень хочется погреться. А пока смотрим, какими снимками о погоде делятся барнаульцы в социальных сетях.
Что же такое с погодой 🌧️🌦️☔весна запоздала и так и не было тепла, яркого цветения, ароматного запаха... Год назад в это же время тоже были ливни 😂⛈️но тепло было и солнечно и люди вроде были счастливее. А сейчас над нашими гетто осень. Но дождь так и не смоет быдло и грязь, пиво и патриотов. Мы с ликующим быдлотупизмом рвемся в каменный век 👀🐒а в Сирии сейчас тепло... Altay. Spring is coming 😎😘🏕️🏞️#altaypic #altayrussia #altaibestfoto #altaytrip #typicalaltay #instaaltay #instaaltai #altay_region #altai #altay #altaytravel #алтай #weather #фотографбарнаул #барнаул #altai_russia #altai_best #алтайскийкрай #дождь #ураган #гетто #панельки #быдло
Люблю дождь ☔ Одно из моих самых любимых явлений природы...🌦⚡🌧 Все вокруг словно играет новыми красками🎨 воздух становится свежее, зелень — ярче. Появляется некая таинственность, и хочется ещё больше уюта... 😘 . Сегодняшняя прогулка по лесу вдохновила на новые дела и все мысли разложены по полочкам. Спасибо природа🌸😙 . . . #дождь #дождливо #люблюдождь #уют#явленияприроды #красиво #капли#каплидождя#каплинастекле #барнаул22 #лес #прогулка #flovers #rain #завтрабудетлучше #уприродынетплохойпогоды #погодашепчет#грозавмае #май
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