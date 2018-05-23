"Скоро будет тепло. Но это не точно", — пишут жители Алтайского края в социальных сетях о погоде в регионе. В этом году весна не балует жителей Сибири. Май отметился низкими температурами, снегом, ливнями и градом. Надеемся, что на этом сюрпризы от природы закончатся и на Алтай придет лето. Уже очень хочется погреться. А пока смотрим, какими снимками о погоде делятся барнаульцы в социальных сетях.