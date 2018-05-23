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Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, на которой учительница оскорбляет и унижает школьников. Об этом накануне написала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в красноярской школе №46. Запись сделал четвероклассник. В ролике видно, как педагог унижает детей, называя их нелицеприятными словами. Подчеркивается, что учительница после этого продолжает работать в учебном заведении.

В действиях женщины следователи усмотрели признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. По факту инцидента проводится проверка.

Следователи вскоре опросят всех участников конфликта и примут по итогам проверки процессуальное решение.