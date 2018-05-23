Фото: yuga.ru
Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, на которой учительница оскорбляет и унижает школьников. Об этом накануне написала пресс-служба ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в красноярской школе №46. Запись сделал четвероклассник. В ролике видно, как педагог унижает детей, называя их нелицеприятными словами. Подчеркивается, что учительница после этого продолжает работать в учебном заведении.
В действиях женщины следователи усмотрели признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником. По факту инцидента проводится проверка.
Следователи вскоре опросят всех участников конфликта и примут по итогам проверки процессуальное решение.
Комментарии
Следователи проверят педагога, оскорблявшего и унижавшего четвероклассников
Сейчас такие четвероклассники, что сами кого хочешь унизят, а может даже и побьют.
Вот именно.
Какие учителя, такие ученики.
Какие учителя, такие ученики.
Какие родители такие и дети. Они до того,как пойти в школу в родителей всему учатся. Так что не надо на учителей переводить стрелки, начните с себя.
виноваты разные соцсети, в коих публикуются такие записи, вопрос- неужели бы сам10-11 летний ребёнок догадался такое учинить? явно помогли взрослые...и потом,ну как можно назвать нелицеприятно? что он глупый? так это, возможно, констатация, не материлась же она, в самом деле...
Если педагог без брани не может объяснить ребенку элементарные вещи, то это не педагог.
Для сведения защитничков: Детей она называла «де билами и и диотами». Женщина ругалась, что ученики «не дали ей нормально попить чай».
Если педагог без брани не может объяснить ребенку элементарные вещи, то это не педагог.
Если ребенок в 10 лет считает возможным послать взрослого на 3,5,7 и более букв, то это кто? Это я не применительно к ситуации в статейке, а применительно к жизни. Так что не надо убеждать, что деточки в 10 лет это агнелочки.
да забыли мы извините, сейчас же поколение индиго в школу своих отправляет. Будет только хуже...... А прекратить это можно только остановив публикации об этом. Получаю второе высшее - вижу поколение ЕГЭ , эти люди пойдут работать, у многих красные дипломы с НУЛЕМ знаний в голове (смартфоны помогают).
Какие родители такие и дети. Они до того,как пойти в школу в родителей всему учатся. Так что не надо на учителей переводить стрелки, начните с себя.
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До того как пойти в школу, они все свободное время проводят в садике. Дома они только ужинают, час играют и идут спать.
23.05.2018 10:47
- гость -
У моего ребенка в классе 30 человек. Есть разные, знаю многих еще с детского садика. Но, во-первых, никто из них не посылает учителей матом, а во-вторых, учитель, если и повышает на них голос, то только прикрикнуть, чтобы восстановить тишину. И это максмум слово "тихо", но никак не личностные оскорбления.
Вы считаете нормальным такой словарный запас учителя в отношении детей?
Ну, да тут и депутата-едроса оправдывали за удар младшеклассника, о чём я....
Если ребенок в 10 лет считает возможным послать взрослого на 3,5,7 и более букв, то это кто? Это я не применительно к ситуации в статейке, а применительно к жизни. Так что не надо убеждать, что деточки в 10 лет это агнелочки.
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Если взрослый довел ситуацию что его послал ребенок на 3 буквы, этот взрослый - баран
Вот не надо пожалуйста! В нашей школе работает такая учительница. Ей бы в женской колонии надзирательницей работать. Унижает и оскорбляет учеников. И это говорят дети из разных классов и разных возрастов. Причём методы унижения у неё завуалированные. Но мне, взрослому человеку, всё очень очевидно.
у ХОРОШЕГО педагога ВСЕГДА железная дисциплина в классе.
До того как пойти в школу, они все свободное время проводят в садике. Дома они только ужинают, час играют и идут спать.
Сад занимается развитием (пока ещё), а не воспитанием. Воспитывают родители. Но, они почему то решили, что им все всё должны. Вот мы родили и на этом всё.
Вот не надо пожалуйста!
Очень даже надо. Откройте глаза, дети уже не те,что были раньше. Не понимают и не знают про уважение в принципе, про уважение к старшим и учителям в чсатности.
Гранштейн высунулся. Иди прославляй едро в дурке. А насчёт инцидента - это палка о двух концах.