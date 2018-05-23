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Свыше трети (37%) граждан РФ ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства, порядка половины россиян ждут, что кабмин будет работать так же, как прежде, и лишь 3% ожидают ухудшения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

"Все-таки большинство у нас оптимисты: 37% полагают, что работать оно будет лучше, 49% — что примерно так же, как сейчас, и только 3% ожидают от нового состава правительства работы худшей, чем предыдущее правительство сработало", — цитирует агентство его слова.

Таким образом, отметил глава ВЦИОМ, чаще всего в обществе встречается эмоция "надежда" - "надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше". По словам Федорова, кредит доверия у нового правительства есть, он основан на уважении к премьеру Дмитрию Медведеву, а также поддержке нового правительства Владимиром Путиным.

Деятельность прежнего кабмина около 54% участников опроса оценили "определенно положительно" или "скорее положительно". Негативно работу старого правительства оценивают 38% респондентов, добавил глава ВЦИОМ.

Он уточнил, что о главе нового кабмина знает подавляющее большинство граждан страны, и лишь 8% респондентов сказали, что впервые услышали о переназначении Медведева лишь во время опроса.

Также россиян попросили оценить Медведева, выбрав одно из предложенной пары альтернативных суждений: "71% полагает, что он компетентный и умный политик и чиновник, а недалеким или ни в чем не разбирающимся считают его только 15%", — заявил Федоров.

Кроме этого, россияне дали ответ, удалось ли, по их мнению, Медведеву создать свою команду. Согласно результатам исследования, почти половина граждан страны считает, что он смог собрать вокруг себя людей, которым полностью доверяет и на которых опирается в своей работе (9% сказали, что, "безусловно, удалось", 40% — "скорее удалось").

Таким образом, заключил Федоров, каждый второй россиянин считает правительство командой. "Причем команда Медведева, в том числе, а не только Путина", — уточнил он, добавив, что критично команду оценили около 23% респондентов, то есть каждый четвертый.