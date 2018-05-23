Фото: zanostroy.ru
Свыше трети (37%) граждан РФ ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства, порядка половины россиян ждут, что кабмин будет работать так же, как прежде, и лишь 3% ожидают ухудшения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.
"Все-таки большинство у нас оптимисты: 37% полагают, что работать оно будет лучше, 49% — что примерно так же, как сейчас, и только 3% ожидают от нового состава правительства работы худшей, чем предыдущее правительство сработало", — цитирует агентство его слова.
Таким образом, отметил глава ВЦИОМ, чаще всего в обществе встречается эмоция "надежда" - "надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше". По словам Федорова, кредит доверия у нового правительства есть, он основан на уважении к премьеру Дмитрию Медведеву, а также поддержке нового правительства Владимиром Путиным.
Деятельность прежнего кабмина около 54% участников опроса оценили "определенно положительно" или "скорее положительно". Негативно работу старого правительства оценивают 38% респондентов, добавил глава ВЦИОМ.
Он уточнил, что о главе нового кабмина знает подавляющее большинство граждан страны, и лишь 8% респондентов сказали, что впервые услышали о переназначении Медведева лишь во время опроса.
Также россиян попросили оценить Медведева, выбрав одно из предложенной пары альтернативных суждений: "71% полагает, что он компетентный и умный политик и чиновник, а недалеким или ни в чем не разбирающимся считают его только 15%", — заявил Федоров.
Кроме этого, россияне дали ответ, удалось ли, по их мнению, Медведеву создать свою команду. Согласно результатам исследования, почти половина граждан страны считает, что он смог собрать вокруг себя людей, которым полностью доверяет и на которых опирается в своей работе (9% сказали, что, "безусловно, удалось", 40% — "скорее удалось").
Таким образом, заключил Федоров, каждый второй россиянин считает правительство командой. "Причем команда Медведева, в том числе, а не только Путина", — уточнил он, добавив, что критично команду оценили около 23% респондентов, то есть каждый четвертый.
Комментарии
Треть россиян верит и в Деда Мороза.
А как так????? они же все те же остались
Дык, население страны, проголосовало за этих, поэтому ничего иного не остается...
Пока будут Грантштейны, тявкающие на любую оппозиции, так и будет.
Так уже же начали разве не видно? Пенсионный возраст скоро поднимут...налоги подняли....цена на бензин радует глаз....работа видна..так что не надо говорить что они бездельники там...норм ребята пашут
Может ошиблись? Может три россиянина ждут что правительство будет работать лучше)))
Я не судья и не нравственное мерило, чтобы судить треть опрашиваемых ВЦИОМом. Пускай каждый имеет свое мнение, это их право, и одновременно крест.
Но лично я считаю, что будет только хуже. Последние решения правительства были явно неадекватными, а карт-бланш президента на премьерство Медведева, и следовательно продолжение этого курса, а также персональный состав кабинета министров, говорят о том, что это будет продолжение прежнего курса, а значит ситуация будет ухудшаться.
Понятно, что санкции, но и при санкциях можно сделать массу полезного для народа. А тут только увеличение налогового бремени, ограничения, закручивание всех экономических гаек, при полном попустительстве для "ближнего круга".
Когда арестовали братьев Магомедовых (группа Сумма), я понадеялся, что это начало конца Ведмеда в правительстве. Но нет. Отсюда вывод: если бы президент хотел улучшения качества жизни народа, то сменил бы и премьера, и всю экономическую правительственную команду, но мы видим Мутко вице-премьером по стройке. Это уже просто за гранью. Это насмешка над здравым смыслом.
23.05.2018 11:02
- гость -
Ваша оппозиция - это кто? Уголовник Навальный?
Нет, мне и такое правительство не нужно, но и оппозиции мне такой не надо. Даже маловменяемый русофоб Каспаров сказал, что Навальный не лучше Путина. А это о чем то да говорит.
Согласно результатам исследования, почти половина граждан страны считает, что он смог собрать вокруг себя людей, которым полностью доверяет и на которых опирается в своей работе (9% сказали, что, "безусловно, удалось", 40% — "скорее удалось".
доверяет и опирается, к сожалению не показатель эффективности
были же люди и тут раз ...
Лошок Фёдоров вам ещё не то напишет...
23.05.2018 11:02
- гость -
Верное замечание, население никак не может понять, что монополия на власть и ее не сменяемость - это деградация и обнищание страны. Оппозиция должна быть и мнение Путина и местной шпаны, что это должны быть святые люди - критики не выдерживает! Убили Немцова, повесили уголовку на Навального и что стало лучше, хуже без вариантов - однозначно как говорил когда-то Вольфыч...
23.05.2018 11:11
Грантштейн
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Извините, вас, случаем, не Евгений зовут? Сильно уж ваша риторика знакома.
Риторика Грантштейна простая: в развёрнутых комментариях читателям дать понять, что мол вроде всё и хуже, но другой альтернативны нет, надо жить при Путине.
Мне надо покритиковать, но так, что б не задеть президента. Ах, какое правительство плохое! Видите, я критикую. Нет, я не запутинский комментатор, я же специально для этого проголосовал типа за оппозицию за Грудинина, вот справка. Самое главное не забыть упоменуть Навального. Навальный - бяка! Анальный, гыыы!
23.05.2018 11:28
- гость -
Это местный тролль, по своей риторике, некомпетентности и полунеграмотности - копия бося...
23.05.2018 11:28
- гость -
Нет.
23.05.2018 11:31
Дима
Во-первых, научитесь вежливо разговаривать с незнакомыми вам людьми. Веткой ниже вы позволили себе недопустимый тон.
Во-вторых, ГДЕ мной сказано, что НАДО жить при Путине? ГДЕ, я вас спрашиваю? Зачем вы приписываете мне свои слова?
23.05.2018 11:33
Я критикую и правительство, и президента. Если бы вы умели складывать буквы в слова, то смогли бы прочитать в моем посте выше, что это именно президент ответственен за продолжение экономической политики правительства, так как дал карт-бланш Медведеву, и утвердил состав правительства. Считаю это в корне неверным. А посему я настроен против президентских решений.
За Грудинина голосовал, ибо считал его единственным реальным кандидатом вместо Путина. У него вменяемая экономическая программа.
А Навального я презираю, искренне и бесплатно.
А у вас может быть только диллема Путин - Навальный?
А представьте, что нет, и масса людей и против Путина, и против Навального.
На это у вас не хватает соображения?
23.05.2018 11:39
- гость -
Ваша компетентность, видимо, непререкаемая, да, анонимка?)
23.05.2018 11:45
Грантштейн
Дык, Вы и подтверждаете что тролль и некомпетентный, по правилам форума гость, но не "анонимка"!
Я критикую правительство, называю премьера Ведмедом, всячески оскорбляю других людей из власти, что б не спалиться. Но только не Путина! Что б позволить себе хотя бы "вовка", да вы что, меня ж уволят. Я критикую моего президента Владимира Владимировича Путина, вы что, мне не верите? ((( Самое главное, что б под сурдинку обложить оппозицию, хотя об этом не поднималось вопроса. Каспаров - русофоб, Анальный - уголовник! Ха! Съели!
23.05.2018 11:45
Грантштейн
Я выделяю себя из толпы серых анонимных гостей. Чтобы люди знали с кем общаются. Так делают все, у кого есть что сказать.
Даже Ванадий, как бы я к нему не относился, но имеет яйца, чтобы себя персонализировать.
Но вам же проще выкрикивать из толпы, слившись в массу. Так проще создать видимость массовости)
Как шакалы Табаки, не имеющие собственного мнения.
23.05.2018 11:52
Весёлый Кранштейн
А вам очень хочется от меня услышать оскорбления в адрес Путина? Это по вашему мерило критического отношения к персонажу?
Разочарую вас, у вас искривленное сознание. Воспитанный и образованный человек умеет содержательно изложить свои претензии к субъекту. А то, что я позволил себе назвать Медведева Ведмедом, происходит исключительно от того, что я считаю его полным и безоговорочным ничтожеством со своим бадминтоном и перводом стрелок времени.
Свое отношение к Навальному я озвучил выше, и только в ответ на реплику про оппозицию. В посте про кртику правительства и президента я его и не вспоминал.
А вы считаете, что Навальный святой, и все должны ему поклоняться? Нет, я его презираю.
Странно, что-то ВЦИОМ не дорабатывает. Всего 37%? А где остальные 49%? Ведь 86% категорически одобряют работу Президента РФ, и при этом кто-то из них осмеливается думать, что совершенно новое Правительство РФ не будет работать еще лучше?
Зачем я это делаю, спросите вы меня. А я объясню. Мне надо подлить легитимности Путина. Я его критикую, а то совсем палево. Правда критика моя нежна такая, мягкая. Потому и не помогает - меня всё равно считают пригожинским троллем.
Ну да ладно, мне надо корчить из себя оппозицию, делаю вид, будто системная оппозиция и есть самая настоящая оппозиция. Потому мне и разрешили топить за Грудинина.
Я не устану доказывать, что ВП легитимный. Шо вам надо? Третий срок? Ну он же не подряд! Выборы? Ну вот же типа оппозиция - Грудинин, а вся страна захотела П, вся чесна!.
Ах да, чуть не забыл, Навальный - бяка.
23.05.2018 12:06
Весёлый Кранштейн
Я могу только ответить следующим:
кадр из к/ф Иван Васильевич меняет профессию
Жорж Милославский смотрит на управдома Буншу в царском облачении во время приема послов, и произносит фразу: ох, и дурак....
Ваше мнение обо мне, безусловно оченннннно важное, но меня оно абсолютно не интересует)
Я верю в Совесть, в Разум в Честь во всех властях земных! Я верю, что русалки есть и верю в домовых!
Читаю двух Грантштейнов. Один умнее другого излагает. Вот только в теме, будущего нет.