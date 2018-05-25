Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, а к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 можно отнести малозаметность, отмечается в журнале The National Interest, пишет "Лента.ру".
Журнал отмечает, что по маневренности Су-57 превосходит Chengdu J-20, даже будучи оснащенным двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, а в случае, если российский истребитель получит силовой агрегат "изделие 30", то его возможности практически сравняются с таковыми у Lockheed Martin F-22 Raptor.
Если китайский истребитель получит более продвинутый двигатель, то по маневренности Chengdu J-20 приблизится к Су-57, отмечает издание.
С другой стороны, по мнению авторов журнала, Су-57 уступает Chengdu J-20 в реализации стелс-технологии, чем китайский истребитель напоминает американские F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35 Lightning II.
"Суть в том, что у россиян и китайцев были разные требования и приоритеты дизайна, которые заставили их идти на различные компромиссы при разработке своих истребителей пятого поколения", — говорится в статье.
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