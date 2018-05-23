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Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список самых популярных спортсменов мира по версии американского спортивного телеканала ESPN, передает ТАСС.

В ТОП-100 спортсменов она заняла 21-ю строчку и оказалась единственной представительницей России в рейтинге из сотни спортсменов.

Напомним, что совсем недавно (19 апреля) ей исполнился 31 год. Мария является победительницей всех четырех турниров серии Большого шлема, также она побеждала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первое же место в рейтинге самых популярных спортсменов мира занимает третий год подряд футболист сборной Португалии и испанского клуба "Реал" Криштиану Роналду, второе место у баскетболиста НБА (клуб "Кливленд Кавальерс") Леброна Джеймса, а третье — у аргентинского футболиста, выступающего за "Барселону", Леонеля Месси.

Также в первую десятку вошли бразильский футболист Неймар, швейцарский теннисист Роджер Федерер, американский гольфист Тайгер Вудс, игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, испанский теннисист Рафаэль Надаль, еще один игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри (США) и американский гольфист Фил Микельсон.