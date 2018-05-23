В Барнауле продолжается эпопея с продажей "китайского" рынка на Космонавтов. Лот, который оценивается властями почти в 400 млн рублей, третий раз подряд никто забирать не стал.

Согласно информации Фонда имущества Алтайского края, на торги было выставлено 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего в Барнауле крупнейшим оптово-розничным рынком региона. Ранее аналогичные аукционы уже отменяли в феврале и апреле.

Предприятие, которое к данному моменту не удалось приватизировать, размещено на земельном участке площадью 145,8 тыс. кв. м. Рынок был создан в 1997 году на бывшей базе Плодоовощеторга. В состав рыночного комплекса входят 19 зданий, среди которых склады, магазин, овощехранилище и ресторан-гостиница.

Выручка компании за 2016 год составила 117,12 млн рублей, чистая прибыль — 1,62 млн рублей. В день, по разным оценкам, здесь бывает от 10 до 12 тысяч покупателей.

При этом однодневный товарооборот рынка на 2016 год достигал 4,5 млн рублей, ежедневно совершается около 58 тысяч сделок. На "китайском" рынке работает примерно 2100 человек.

К слову, ранее появилась информация, что нынешний гендиректор футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев может в следующем году покинуть свой пост и возглавить "китайский" рынок.

Читайте также: Гендиректор барнаульского "Динамо" Сигарев покинет свой пост в 2019 году

Вероятно, в следующий раз с выставлением объекта на торги власти спешить не будут. Скорее всего, это произойдет только к концу III квартала нынешнего года. При этом одним из слагаемых успеха могло бы стать снижение цены лота, которая, по всей видимости, и отпугивает потенциальных покупателей.