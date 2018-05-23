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Чайна-таун: в Барнауле вновь не продали "азиатский" рынок на Космонавтов

, ИА "Амител"
С начала года это уже третий по счету аукцион, однако хотя бы одного претендента на недвижимость так и не появилось

Фото: ribalych.ru

В Барнауле продолжается эпопея с продажей "китайского" рынка на Космонавтов. Лот, который оценивается властями почти в 400 млн рублей, третий раз подряд никто забирать не стал.

Согласно информации Фонда имущества Алтайского края, на торги было выставлено 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего в Барнауле крупнейшим оптово-розничным рынком региона. Ранее аналогичные аукционы уже отменяли в феврале и апреле.

Предприятие, которое к данному моменту не удалось приватизировать, размещено на земельном участке площадью 145,8 тыс. кв. м. Рынок был создан в 1997 году на бывшей базе Плодоовощеторга. В состав рыночного комплекса входят 19 зданий, среди которых склады, магазин, овощехранилище и ресторан-гостиница.

Выручка компании за 2016 год составила 117,12 млн рублей, чистая прибыль — 1,62 млн рублей. В день, по разным оценкам, здесь бывает от 10 до 12 тысяч покупателей.

При этом однодневный товарооборот рынка на 2016 год достигал 4,5 млн рублей, ежедневно совершается около 58 тысяч сделок. На "китайском" рынке работает примерно 2100 человек.

К слову, ранее появилась информация, что нынешний гендиректор футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев может в следующем году покинуть свой пост и возглавить "китайский" рынок.

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Вероятно, в следующий раз с выставлением объекта на торги власти спешить не будут. Скорее всего, это произойдет только к концу III квартала нынешнего года. При этом одним из слагаемых успеха могло бы стать снижение цены лота, которая, по всей видимости, и отпугивает потенциальных покупателей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

23.05.2018 11:10
гость

какой ненормальный отдаст 400 лямов при чистой прибыли 1,6 ляма. Даже если увеличить прибыть до 2 лямов в год это 200 лет только окупаемость

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23.05.2018 11:18
- гость -

да кому он нужен? сейчас еще кто-то ходит за покупкам на китайский?

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23.05.2018 11:23
- гость -

если ценник раза в три уронить то может быть... хотя на вряд ли так как под жилую застройку этот участок не пустить

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23.05.2018 11:57
Ghost

Малоэффективное предприятие и место не выгодное ни для торговли ни для чего либо ещё. Ценник просто сражает на повал!

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23.05.2018 12:07
Митенька ржевский

Конечно, соотношение цены и прибыли совершенно невкусное.
Я не представляю, что можно сделать, чтобы сделать период окупамеости хотя бы 10 лет.
Я так думаю, чистая прибыль- это то, что владельцы "показывали"... И не верю я, что никто ничего не делал с расходами, которые наверняка задраны, шоб налогов поменьше платить

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