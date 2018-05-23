Журнал MAXIM проводит свой ежегодный конкурс, цель которого - выбрать самых красивых женщин страны. Именно они после читательского голосования окажутся на обложке издания. В MISS MAXIM 2018 участие приняли 322 претендентки на титул самой "горячей". Среди конкурсанток есть жительницы Сибири из Новосибирска, Омска, Кемерово, Томска, Тюмени, Иркутска.
Представить Новосибирск решились несколько девушек. Правда, не все из них активно пользуются соцсетями. Свои фотографии во Всемирной паутине активно размещает, например, Светлана Шичкина. Девушка занимается спортом, увлекается музыкой, а фото на ее странице более чем скромные.
Заявку из Красноярска подала Маргарита Лазовская, ей 24 года, и работает она менеджером.
Есть два пути: Первый путь предполагает ношение масок. За этим рано или поздно следует потеря себя. Ты уже не понимаешь, какая ты, и не можешь ответить на простой вопрос: "Что ты хочешь?" Второй путь -- это способ остаться собой: иногда злой, иногда неудобной окружающим, иногда даже ими отвергнутой. Но собой. И этот путь мне ближе. А вам?😏 P.S. Обожаю это фото 😜
Омск представляет 22-летняя Александра Астафурова. Девушка окончила Институт менеджмента и экономики и, судя по фото, профессионально занимается модельным бизнесом.
Красоту женщин Томска показала Татьяна Ларионова, ей 22 года, тоже работает моделью.
In my time zone, where I live, I usually go to bed at 4-5 AM and wake up at 2-3 PM. And now, when I came to St. Petersburg (Russia), where the difference with my time is -4 hours, I thought — Hallelujah! I will live like a normal person! 😂 But no. As soon as I had done all my planned tasks and I had an opportunity not to get up in the morning — I started to go to bed at 3 AM and get up at 2 PM. Fuck. В моем часовом поясе, где я живу, я обычно ложусь спать в 4-5 часов утра и просыпаюсь в 2-3 часа дня) и вот, когда я приехала в Питер, где разница с моим временем -4 часа, я подумала — аллилуйя! Я буду жить как нормальный человек! Но не тут-то было. Как только я переделала все свои запланированные дела и у меня появилась возможность не вставать утром — я начала ложиться в 3 часа ночи и вставать в два часа дня🤦🏻♀️ все пошло по пизде(
Кемерово представляет Елена Толмачева. Девушке 24 года, она профессиональная модель.
Комментарии
две последние - минус
все... работают моделями
Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. (с)
Судя по девушкам, имело бы смысл печатать рядом с фото ценник.
Особенно татуированная не понравилась.