Губернатор Алтайского края заявил, что некоторые крупные предприятия региона ведут себя недобросовестно. Компании занижают налоговую базу для исчисления налога на прибыль. Это, соответственно, негативно сказывается на консолидированном бюджете региона.

"У нас есть все основания полагать, что некоторые налогоплательщики ведут себя не совсем добросовестно. И самое некрасивое то, что этим занимаются довольно крупные предприятия, где налоговые поступления должны быть весьма существенны для региона", — добавил глава региона во время рабочей встречи с руководителем управления ФНС России по Алтайскому краю Юрием Куриленко.

С начала 2018 года в консолидированный бюджет Алтайского края поступило более 18 миллиардов рублей налоговых отчислений.

"В бюджетную систему страны зачислено более 26,5 млрд рублей. Из них около 70% — в консолидированный бюджет Алтайского края. В региональный бюджет в 2018-м собрано на 1 миллиард 81 миллион рублей налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации собрано более 13 миллиардов 514 миллионов рублей: больше на 2 миллиарда 504 миллиона рублей", — рассказал руководитель регионального управления ФНС Юрий Куриленко.

Александр Карлин также добавил, что край заинтересован в поступлениях по налогу на прибыль, поступающему в бюджеты региона и муниципалитетов.

Что касается так называемой налоговой амнистии, то в Алтайском крае списано 837 миллионов рублей. Решения приняты в отношении 392 тысяч граждан. Также на 1 мая списана задолженность по налогам 26 тысяч индивидуальных предпринимателей в объеме 413 миллионов рублей.