Фото: facebook.com

В городе Черновцы (Украина) в честь Дня Европы установили баннер, на котором оказалось два крымских полуострова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Украина.ру".

Уточняется, что карта была размещена на Соборной площади города перед выступлением местных чиновников. На баннере была напечатана карта Европы, а Украина окрашена в цвета государственного флага. При этом создатели стенда нарисовали два Крыма. Один из них оказался украинским, а другой находился на территории Румынии и Болгарии.

На ошибку администрации указали пользователи соцсетей. Некоторые сначала посчитали, что данные фотографии являются фейком.

Один из юзеров с юмором отметил, что чиновники нарисовали российский Крым и украинский. "Будет еще кто-то претендовать — нарисуем еще", — цитирует его слова агентство.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после референдума.