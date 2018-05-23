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Подозреваемый в надругательстве над несовершеннолетней задержан в Барнауле

, ИА "Амител"
Преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая

Фото: yaizakon.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отметив, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска накануне, то есть 22 мая.

Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.

По данному факту краевым управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.05.2018 11:37
- гость -

какая незначительная часть речи "НЕ", и какая большая разница в сроке!
по заголовку новости года 3 дадут, а по содержимому лет 20.

0  0
23.05.2018 12:11
гость

Хорошая новость, молодцы

0  0
23.05.2018 12:38
- гость -

Этого преступления могло не быть... Требуется профилактика, а кто ее будет проводить? Патрульных почти нет, всех сократили, в отделах одни майоры которые сидят в кабинетах и занимаются бумажной волокитой!

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