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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отметив, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска накануне, то есть 22 мая.
Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.
По данному факту краевым управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
какая незначительная часть речи "НЕ", и какая большая разница в сроке!
по заголовку новости года 3 дадут, а по содержимому лет 20.
Хорошая новость, молодцы
Этого преступления могло не быть... Требуется профилактика, а кто ее будет проводить? Патрульных почти нет, всех сократили, в отделах одни майоры которые сидят в кабинетах и занимаются бумажной волокитой!