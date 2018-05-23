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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отметив, что подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска накануне, то есть 22 мая.

Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.

По данному факту краевым управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.