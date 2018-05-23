Глава Бийска Александр Студеникин вместе с супругой отчитались о доходах за прошлый год. Декларация выложена на сайте администрации города.

Градоначальник заработал в 2017 году 762,5 тыс. рублей. Он владеет совместно с женой квартирой (57,6 кв. м), а единолично — еще одной жилплощадью в 62,9 кв. м (здесь у мэра Бийска 1/3 доли). Передвигается глава города на Mitsubishi Pajero.

Жена Студеникина задекларировала 354,4 тыс. рублей. В собственности у нее квартира (43,1 кв. м). Эта же недвижимость принадлежит мэру, но уже на праве пользования.

Теперь что касается депутатов Бийской гордумы. Из 29 человек наибольшими доходами среди народных избранников может похвастать управляющий автокомплексом, а также зампредседателя БГД Вадим Глушков. Он заработал в прошлом году 29,779 млн рублей. У него в собственности вместе с супругой квартира (69,7 кв. м) и гараж (24,1 кв. м). Кроме того, депутат располагает автомобилем Ford Explorer и прицепом.

Супруга Глушкова задекларировала 264,4 тыс. рублей.