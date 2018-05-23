Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле вечером во вторник, 22 мая, произошел порыв теплотрассы сразу на двух участках. Об этом пишет "Алтайская правда".
Издание уточняет, что сначала "фонтан" теплой воды забил в частном секторе на улице Солнцева, а затем на улице Попова в районе остановки "Цветочная".
В пресс-службе СГК изданию подтвердили факт коммунальных аварий. Там сообщили, что на место оперативно прибыли специалисты, которые откачивали воду и по возможности устраняли последствия. Подчеркивается, что серьезный ремонт в местах обоих порывов проведут позже, согласно запланированной схеме.
В СГК заявили, что причиной подобных аварий в ходе гидравлических испытаний является высокая степень изношенности труб и внешняя коррозия металла.
Также специалисты отказались подтверждать то, что подобные ЧП ранее происходили реже.
Комментарии
Новый президент обещал новые прорывы. Вот они.
Не теплосети а прям решето какое-то.
Трубы устали.Они уходят.
Намеренно давят, (заведомо зная слабые места) чтоб затем грамотно и вовремя подготовиться к зиме. Что тут скажешь - конкретные профи. И нет тут места, мастерам широкого профиля.
23.05.2018 12:11
хотелось бы узнать у профи, чем изнашиваются трубы, они абразив качают вместо воды?
и еще, нельзя изолированные трубы ставить, чтобы "внешняя коррозия металла" не портила трубы?
А по вчерашним сообщениям порывов было 4.
надо взять и наложить на места вчерашних порывов истор
ию ремонта теплосетей. мне кажется там интересно будет
Гость от 23.05.2018 12:25, если вы так серьезно, то обращайтесь с канализационными и водопроводными вопросами, прямо к специалистам по месту их нахождения.
Если СГК говорит о изношенных коммуникациях, то надо сажать с конфискацией руководителя и хозяина СГК. В алтайском крае 100 процентная оплата коммунальных услуг с 2005 года + дважды в год увеличение платежей (каждое увеличение выше чем инфляция).
Денежки на капремонт сетей своровали?
"...надо сажать с конфискацией руководителя и хозяина СГК"
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Кто ж его посадит, когда он всех "сажателей" кормит. У них замечательный конценсус с властями.