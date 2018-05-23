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В Барнауле вечером во вторник, 22 мая, произошел порыв теплотрассы сразу на двух участках. Об этом пишет "Алтайская правда".

Издание уточняет, что сначала "фонтан" теплой воды забил в частном секторе на улице Солнцева, а затем на улице Попова в районе остановки "Цветочная".

В пресс-службе СГК изданию подтвердили факт коммунальных аварий. Там сообщили, что на место оперативно прибыли специалисты, которые откачивали воду и по возможности устраняли последствия. Подчеркивается, что серьезный ремонт в местах обоих порывов проведут позже, согласно запланированной схеме.

В СГК заявили, что причиной подобных аварий в ходе гидравлических испытаний является высокая степень изношенности труб и внешняя коррозия металла.

Также специалисты отказались подтверждать то, что подобные ЧП ранее происходили реже.