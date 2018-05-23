Фото: livejournal.com
Задержать мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Барнауле, помогли камеры видеонаблюдения.
"Для установления личности подозреваемого сотрудники уголовного розыска провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, составили фоторобот, распространили ориентировки, а также изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе места происшествия. Все это помогло в кратчайшие сроки задержать подозреваемого", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по региону.
Напомним, что задержание подозреваемого было осуществлено накануне.
"Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров поблагодарил сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу, благодаря слаженным и профессиональным действиям которых был задержан гражданин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", — добавили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, Следственным комитетом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.
Теперь с подозреваемым будут работать сотрудники Следственного комитета.
Комментарии
урод...
Какие законы такие и люди.
Что тут скажешь? Кроме как - МОЛОДЦЫ! Вашу б разумность, находчивость и оперативность да в полезные и добрые для общества дела.
Не плохо б было, еще работать на опережение преступникам. При этом не сетуя по напрасну на услуги Интернета и Телеграмма.
Всего вам доброго! И успехов в вашей нелегкой работе!
Хорошая новость, молодцы опера
Если верить 2Гису, то Южный 51к это участковый пункт полиции № 7!!! И возле него ее изнасиловали? Капец!!!!
Кастрация урода
Разумным профессионалам, ни что не является попехой. Напротив, умело и грамотрно, не иначе как в свою пользу, всегда можно использовать творение интернета и телеграмма.
Про глупых и разгильдяев, которые во всем видят проблему. Как те танцоры с огромными яйцами от "Феберже". Про них, я уже не говорю.:\
Наверное правильно, что его теперь изнасилуют
Не оправдываю никакое насилие. Но. Потерпевшей 16-й год - уже почти сформировавшаяся девушка. А Лолите Набокова было 12 - и эта книга лежит во всех книжных магазинах города.
в общем и не сомневался, что его поймают
23.05.2018 12:44
- гость -
Если верить 2Гису, то Южный 51к это участковый пункт полиции № 7!
В промзонах участковые пункты полиции не ставят, до ближайшего УП от Южного, 51 К - 1 километр.
23.05.2018 12:07
- гость -
Не плохо б было, еще работать на опережение преступникам.
Над этим должны работать сами граждане. Ходить вооружёнными, избегать промзон. Если работа находится в промзоне, то ходить с коллегами, использовать транспорт (служебный, личный, общественный). Не подпускать к себе незнакомцев. Инструктировать детей. Не воспринимать это как "сама виновата", но девчонка + в промзоне + одна, это чья-то сильная недоработка.
23.05.2018 13:00
Дима
И?
А если это не он ? Утрамбуют на потребу общественности и власти ... Сколько таких случае описано .
23.05.2018 13:11
Vanadiy2014
"избегать промзон"... Во-первых, в промзоне люди РАБОТАЮТ. Во-вторых, насильники ходят не только в промзонах, но и парках, в центре города и в прочих оживленных местах.
"использовать транспорт (служебный, личный, общественный)" Вы ж против использования ЛИЧНОГО транспорта...
"девчонка + в промзоне + одна, это чья-то сильная недоработка." Кроме промзоны там есть жилые дома. Дада и в таких местах люди живут. Что ж теперь из дома не выходить, чтобы не провоцировать уродов?
23.05.2018 13:00
Дима
И?
_____
Педофилом его с натяжкой можно назвать. А книгу покупайте и читайте - там 40-летний мужик полромана трахает 12-летнюю девочку.
23.05.2018 12:44
- гость -
Это промзона в районе Куеты. Склады, производство и т.д.
23.05.2018 13:11
- гость -
А по логике таких вот "дим" это и не преступление вовсе, подумаешь.
Вон Набоков про 12 летнюю рассказывал, и ничего...
У этих "дим" голова работает иначе, чем у нормальных людей.
23.05.2018 13:16
Дима
Читала. Но оправдывать насильника "лолитой" - глупо. Вы еще "Керри " в пример приведите и идите людей мочить оправдываясь литературой
Грантштейн, ты опять всё искаверкал. Я не приемлю никакое насилие, о чём и написал, а лишь сказал что этого насильника педофилом можно назвать с натяжкой. И ещё обратил внимание общества: чего вы хотите, если подобная книга, как "Лолита" доступна в свободной продаже.
23.05.2018 13:00
Дима
Потерпевшей 16-й год - уже почти сформировавшаяся девушка. А Лолите Набокова было 12 - и эта книга лежит во всех книжных магазинах города.
Растолкуй свой мессадж. Ты к тому, что грудь уже оформилась и можно?! И да, ты Лолиту читал?
23.05.2018 13:15
- гость -
Во-первых, в промзоне люди РАБОТАЮТ.
Вы как читали моё "Если работа находится в промзоне"? Русским по белому написано!
насильники ходят не только в промзонах, но и парках, в центре города и в прочих оживленных местах.
Совершенно верно, ходят там. Только я не слышал, что б у торгово-развлекательного центра в разгаре дня кого-то изнасиловали. Маньяки, конечно, долбанутые, но не настолько.
Кроме промзоны там есть жилые дома.
Слабо заглянуть в карту? Поискать там хотя бы один жилой дом.
Вы ж против использования ЛИЧНОГО транспорта...
Я никогда не был против использования ЛА. Но я всегда был и буду только за то, что б его использование не мешало окружающим людям. Припарковался во дворе МКД - ты свинья. Припарковался в гараже, на парковке, у себя в частном доме - достойный автовладелец.
Ранее в трех местах описывали его приметы, разнящиеся в деталях... Значит не так уж и точно эта потерпевшая запомнила его.
Кот, я не сказал, что можно. Мне надоело повторять, что я против насилия. Просто этого насильника навряд ли можно назвать именно педофилом, вы видели нынешних 15-летних девуше? И да, "Лолиту" я читал.
23.05.2018 13:22
Дима
Мда...
Набоков виноват, что девченку изнасиловали...
23.05.2018 13:24
Vanadiy2014
Зачем мне карту изучать, если у меня там тетка живет?
"Вы как читали моё "Если работа находится в промзоне"? Русским по белому написано!"
А представим ситуацию: я работаю в промзоне. Рабочий день до 7-00, но бывает необходимость задерживаться на работе дольше, коллеги уже ушли. Оставаться на ночь на работе? Или ждать, пока начальник домой соберется (а он работать может и до 9 и до 10 часов вечера) и требовать, чтобы проводил?
Опечатка. Должно быть :Рабочий день до 17-00
"Я никогда не был против использования ЛА."
А я прекрасно помню, как вы с пеной у рта агитировали ВСЕХ пересесть с личных автомобилей на велосипеды, чтобы избавиться от пробок
23.05.2018 13:11
Vanadiy2014
"Ходить вооружёнными"
Вы предланает каждой 16-летней девочке, идущей из школы (бассейна, с тренировки и пр.) в темное время суток мимо парка, завода, гаражей, дач, носить с собой бейсбольную биту?
23.05.2018 13:33
- гость
Зачем мне карту изучать, если у меня там тетка живет?
Улицу и номер дома плиз.
А представим ситуацию: я работаю в промзоне. Рабочий день до 7-00, но бывает необходимость задерживаться на работе дольше, коллеги уже ушли
Слышали о таком изобретении, как такси? Если нет, то есть ещё масса вариантов. Попросить близкого человека подойти к проходной и пойти вместе. Нет близкого человека, такси не работают, автобусы уже не ходят? Ну тогда, и только тогда иди пешком, на свой страх и риск.
Но вооружённым. И это относится к любому полу, возрасту, месту и времени.
23.05.2018 13:36
- гость -
Вы предланает каждой 16-летней девочке, идущей из школы (бассейна, с тренировки и пр.) в темное время суток мимо парка, завода, гаражей, дач, носить с собой бейсбольную биту?
Газовый балончик. Держать наготове в кармане, не в сумочке. Можно два - струйный (от собак, обеспечивает дальность действия) и аэрозольный для ближнего боя.
23.05.2018 13:36
- гость -
А я прекрасно помню, как вы с пеной у рта агитировали ВСЕХ пересесть с личных автомобилей на велосипеды, чтобы избавиться от пробок
У вас плохая память. Никогда я этого не предлагал. Приоритет в пользу велосипедов и пешеходов - было дело и я мнения не изменил. Но это к новости не относится.
Улицу и номер дома плиз.
Куета, 27 а
"У вас плохая память. Никогда я этого не предлагал. Приоритет в пользу велосипедов и пешеходов - было дело и я мнения не изменил. Но это к новости не относится"
Эх... жаль, не помню даты ваших перлов про велосипеды...
23.05.2018 13:48
Vanadiy2014
С вами бесполезно вести диалог. вы уверены, что точна знаете, как всем жить, куда и как ходить, где работать, на чем передвигаться и кому и когда заводить детей. Возражений вы не слышите.
Куета, 27 а
ЛЮБОЙ может заглянуть в карту, посмотреть на этот адрес. Никто не назовёт это промзоной! Промзона рядом, прямо через дорогу - да, никто не поспорит, но Куета, 27а расположена в самой натуральном жилом секторе. В отличии от проезда Южного, 51к., вот уж в каком районе никто не живёт точно.
23.05.2018 13:57
Vanadiy2014
И что ? Вы считаете, что люди живущие на Куете домой с вертолета десантируются? "Промзона через дрогу"... Но ведь ее как-то пройти нужно!!! Что вы тупите-то? Ощущение, что вы ведете спор ради спора.
23.05.2018 13:50
- гость -
Эх... жаль, не помню даты ваших перлов про велосипеды...
Так есть поиск на сайте, забивается "ник такой-то велосипеды" и вуаля - всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Всё элементарно, но только для того, кто не боится отвечать за свои слова.
Газовый балончик. Держать наготове в кармане, не в сумочке. Можно два - струйный (от собак, обеспечивает дальность действия) и аэрозольный для ближнего боя.
---
и спортивный разряд по бегу на 2000метров
и спортивный разряд по бегу на 2000метров
После газового балончика может убегать, может уходить, напевая песенку, а может и стоять на месте, набирая 02. Есть элементарные правила поведения, которые должен знать каждый ребёнок - не гулять где попало, не перебегать на красный, не говорить с незнакомцами. Есть доступные средства самообороны. Просто надо правила соблюдать и пользоваться плодами цивилизации. Вот это и будет настоящей профилактикой преступности, а не борьбой с последствиями.
23.05.2018 14:05
- гость -
где купить?
а вдруг дети в школе имя брызгаться начнут?
23.05.2018 14:12
- гость -
я в юности с собой лак для волос носила. Гуляла до 11 часов вечера . Последние метров 500 до дома не освещались совсем. Зажмешь баллончик с лаком в кулак и чешешь, в случае чего, можно нападающему в лицо брызнуть. Вреда не нанесет особого но и приятного мало. А сестра пошла дальше и дихлофос носила с собой. слава богу, ни мне ни сестре наши "лайфхаки" не понадобились )))
Грантштейн, ты опять всё искаверкал. Я не приемлю никакое насилие, о чём и написал, а лишь сказал что этого насильника педофилом можно назвать с натяжкой. И ещё обратил внимание общества: чего вы хотите, если подобная книга, как "Лолита" доступна в свободной продаже.
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Секс совершеннолетнего с не достигшим 16 лет - уголовно наказуемая вещь без всяких натяжек. Это и называется педофилией, когда тянет посекситься с ребенком.
И причем тут эта книга про педофила? В ней как раз описывается данное псих. расстройство.
23.05.2018 13:53
- гость -
С вами бесполезно вести диалог. вы уверены, что точна знаете, как всем жить, куда и как ходить, где работать, на чем передвигаться и кому и когда заводить детей. Возражений вы не слышите.
Это не я точно знаю, это знает совершенно любой человек, который воспитывался не в пещере и у которого в голове мозг, а не пакля. У кого с этим не сложилось, те считают диалог с нормальными людьми бесполезным. Азбучные истины для них - это причуды 2014-го . Как так, наркоманам запретить рожать? Как так, не кататься на машине по цветочным клумбам? Как так, девочкам лучше не гулять по промзоне? Да бред ванадия, что с него взять?! Вот только из-за таких, с паклей в голове, мы и живём так, как живём и читаем такие новости.
помнится в Донецке во время наступления укропов к таким вот насильникам просто вызывали ветеринара -кастрировать
дешево и эффективно донельзя
А Лолиту с полок книжных магазинов надо убрать - это педофильское произведение
23.05.2018 14:41
майор
помнится в Донецке во время наступления укропов к таким вот насильникам просто вызывали ветеринара -кастрировать
дешево и эффективно донельзя
Это теперь все сепаратисты там евнухи?
Секс совершеннолетнего с не достигшим 16 лет - уголовно наказуемая вещь без всяких натяжек. Это и называется педофилией, когда тянет посекситься с ребенком.
__________
В английской тюрьме сейчас сидит один футболист, Адам Джонсон. За педофилию - секс с 15-летней девушкой, я бы сказал, стервой, которую ребёнком, если посмотреть на её фотографии, назвать никак нельзя. Она просто захотела поиметь денег с подающего надежды футболиста.
Это по отношению к сексу с несовершеннолетними.
Применительно непосредственно к этому нашему инциденту. Тут прежде всего насилие, и это в любом случае уголовное преступление. Я всего лишь навсего допускаю отсутствие девиации в поведении данного насильника в свете именно педофилии.
А насчёт "Лолиты" - подумайте. Это книгу действительно свободно можно купить.
23.05.2018 14:54
Дима
о времена. о нравы.
и в нашей стране по разному было в разные времена.
есть ли на книге знак 16+ ???
23.05.2018 16:14
- гость -
есть
Почему "борцов" с педофилами не возмутила вчерашняя новость: Притон с несовершеннолетними проститутками годами работал в Бийске.
ответ ясен- себя вспомнили! там четвертьгорода пересажать можно.
и еще ,как правило, кто их ловит-тот их крышует.