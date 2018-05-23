Фото: livejournal.com
Задержать мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Барнауле, помогли камеры видеонаблюдения.
"Для установления личности подозреваемого сотрудники уголовного розыска провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, составили фоторобот, распространили ориентировки, а также изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе места происшествия. Все это помогло в кратчайшие сроки задержать подозреваемого", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по региону.
Напомним, что задержание подозреваемого было осуществлено накануне.
"Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров поблагодарил сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу, благодаря слаженным и профессиональным действиям которых был задержан гражданин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", — добавили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, Следственным комитетом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.
Теперь с подозреваемым будут работать сотрудники Следственного комитета.
Комментарии
урод...
Какие законы такие и люди.
Что тут скажешь? Кроме как - МОЛОДЦЫ! Вашу б разумность, находчивость и оперативность да в полезные и добрые для общества дела.
Не плохо б было, еще работать на опережение преступникам. При этом не сетуя по напрасну на услуги Интернета и Телеграмма.
Всего вам доброго! И успехов в вашей нелегкой работе!
Хорошая новость, молодцы опера