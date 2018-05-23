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Задержать мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Барнауле, помогли камеры видеонаблюдения.

"Для установления личности подозреваемого сотрудники уголовного розыска провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, составили фоторобот, распространили ориентировки, а также изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе места происшествия. Все это помогло в кратчайшие сроки задержать подозреваемого", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по региону.

Напомним, что задержание подозреваемого было осуществлено накануне.

"Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров поблагодарил сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу, благодаря слаженным и профессиональным действиям которых был задержан гражданин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, Следственным комитетом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, что преступление, к которому может быть причастен задержанный, было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к.

Теперь с подозреваемым будут работать сотрудники Следственного комитета.