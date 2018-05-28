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Как улучшить жилищные условия с помощью маткапитала

, ИА "Амител"
Семьям с детьми сегодня предлагают выгодные условия по приобретению жилья

Программа демографического развития России была введена в нашей стране в 2006 году. За это время одним из самых значимых для семей нововведением стал материнский (семейный) капитал. Как можно распорядиться сертификатом в 2018 году и какие изменения произошли в законодательстве?

Программа государственного субсидирования направлена, прежде всего, на помощь семьям с двумя и более детьми для улучшения жилищных условий, покупки нового жилья, образования детей или мамы. С 2007 года, в котором началась реализация программы материнского капитала, сумма выплат выросла с  250 тысяч рублей за второго и последующего ребенка до 453 тысяч. Ежегодная индексация происходит с учетом текущей рыночной ситуации: покупательской способности и инфляции.

В 2018 году в программе произошли некоторые изменения, которые, по прогнозам аналитиков, должны положительно сказаться на жизни семей с новорожденными детьми:

  • С 2018 года выплаты будут производиться не только за второго и последующего ребенка, но и за первого. Так, с 1 января 2018 года семьям, в которых родился первый и единственный ребенок, будет выплачиваться материнский капитал в размере 189 тысяч рублей. В отличие от сертификата за второго ребенка, субсидия будет выплачиваться деньгами. Сумма делится на 18 месяцев (время, в течение которого женщина находится в декретном отпуске), поэтому семья получает выплаты в размере 10500 рублей на протяжении полутора лет. Стоит отметить, что сумма ежемесячных выплат может отличаться в разных регионах страны – начисление происходит из расчета минимального прожиточного минимума для взрослого человека.
  • Семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, также могут подать заявление на ежемесячные выплаты материнского капитала. Размер выплат зависит от региона проживания семьи и составляет сумму прожиточного минимума на ребенка за второй квартал предыдущего года. Ежемесячные выплаты производятся в течение года, после чего родителям вновь придется обратиться в Пенсионный фонд России.
  • Упрощение условий получения дошкольного образования детьми за счет материнского капитала. Если раньше, чтобы воспользоваться сертификатом в образовательных целях, необходимо было дождаться трехлетнего возраста ребенка, то с 2018 года это требование отменено. Более того, теперь средства могут быть потрачены на оплату яслей и сада (в том числе частного) уже через два месяца с момента приобретения прав на сертификат. Средствами материнского капитала можно оплачивать даже частные услуги по присмотру и уходу за детьми. Единственным требованием остается наличие лицензии на осуществление деятельности у компании, которая предоставляет подобные услуги.

Как показала практика за годы действия программы, улучшение жилищных условий по-прежнему занимает первые позиции, на которые тратятся средства сертификата. Перед покупкой квартиры за материнский капитал стоит учесть, что деньги перечисляются не сразу. Средства, при наличии всех необходимых документов, переводятся от ПФР в течение 1-2 месяцев.

Купить квартиру за сертификат можно как на вторичном рынке жилья, так и вложиться в строящееся. По статистике, большее количество семей предпочитают вкладывать деньги именно в новые квартиры. Современные планировки в большей степени соответствуют требованиям семей с детьми, чем старые "хрущевки". Кроме таких обязательных условий, как безналичный перевод средств за квартиру, долевое владение квартирой взрослыми, обязательное требование программы – вписание ребенка в долевое владение жилплощадью. Продавцами квартиры не могут быть близкие родственники, а строящееся жилье к моменту покупки должно быть готово минимум на 70%.

Один из последних проектов, утвержденных президентом, – снижение ипотечной ставки до 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок. Это не совсем материнский капитал, но главной целью программы стало облегчение финансовой нагрузки на молодые семьи с несколькими детьми.

"Программа по субсидированию ипотечной ставки для молодых семей действует всего полгода, однако вызывает большой интерес у молодых семей, — комментирует директор ИСК "Алгоритм" Ксения Белоусова. — Снижение ипотечной ставки – это отличное подспорье для семей, которые давно хотели приобрести квартиру побольше, тем более с учетом состоявшегося пополнения. "Алгоритм" аккредитован в самых надежных банках, где нашим клиентам готовы предложить выгодные условия по ипотечному кредитованию, в том числе с помощью материнского капитала".

Нововведения в программе демографического развития позволяют предположить, что семьям с детьми станет еще проще приобретать квартиры или улучшать свои жилищные условия. Такие нюансы, как ежемесячные выплаты, снижение требований к дошкольным учреждениям, а также снижение ипотечных ставок, могут сподвигнуть многие семьи задуматься о пополнении.    

Отдел продаж ИСК "Алгоритм":
г. Барнаул,
пр. Социалистический, 54
ул. Балтийская, 103, оф. 4
ул. С. Семенова, 4
тел.: 8 (3852) 72-00-82
Сайт: www.alg22.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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