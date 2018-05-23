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Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отчиталось о доходах сотрудников и членов их семей по итогам прошлого года. Соответствующие декларации опубликованы на сайте ведомства, передает "Лента.ру".

Самым богатым сотрудником МЧС стал начальник ГУ ведомства по Ставропольскому краю Александр Иваницкий, который заработал за 2017 год свыше 2,5 млрд рублей. Чиновник увеличил свои доходы в 782 раза: по итогам 2016 года его доход составлял 3,3 миллиона рублей.

Источники дохода Иваницкого в декларации не раскрывались. У него нет недвижимости в собственности, а живет он в квартире, принадлежащей жене. Что касается имущества, глава ставропольского управления МЧС задекларировал лишь мотоцикл Honda NSA 700. Иваницкий возглавляет региональное подразделение МЧС с 2013 года.

РБК со ссылкой на управление информирования населения МЧС позднее сообщило, что появление суммы в 2,5 млрд рублей в декларации о доходах главы ставропольского управления МЧС связано с технической ошибкой.

"Это техническая ошибка", — заявили изданию в этом управлении.

Теперь в документе указано, что доход Иваницкого за прошлый год составил 2 573 216 рублей 79 копеек. Доходы его супруги за тот же период, согласно новому документу, составили 910 тысяч рублей.