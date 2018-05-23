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Школьники в Барнауле отметили конец года шоу на Porsche и Mercedes

, ИА "Амител"
Танцевальный флешмоб провели у гимназии №22

Учащиеся гимназии №22 в Барнауле в преддверии "последнего звонка" подготовили танцевальный номер с использованием автомобилей Porsche и Mercedes.

Подобное выступление учащихся стало уже традицией. Напомним, что в прошлом году школьники также подготовили эффектное шоу с использованием машин.

Напомним, что централизованное празднование "последних звонков" в Барнауле пройдет 25 мая.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.05.2018 12:51
- гость -

ни че не пойму а где танец то собственно хааааааааааааа...беспонтово чеи придумали

0  0
23.05.2018 12:55
- гость -

Местные мажорики выпендрились! Со словами прикинь, как там все офигеют, когда мы такие на панамере подкатим к крыльцу!

0  0
23.05.2018 12:57
- гость -

танца не видел. видел спины и скачущих балбесов великовозрастных. там вся школа такая или есть и нормальные люди?

0  0
23.05.2018 12:57
- гость -

мажоры

0  0
23.05.2018 13:02
Ируся

эти поскакушки называются танцем?

0  0
23.05.2018 13:03
- гость -

Хренькакая-то

0  0
23.05.2018 13:04
- гость -

скудоумие на лицо)))))

0  0
23.05.2018 13:08
- гость -

обязательно грязью облить?

0  0
23.05.2018 13:09
месный

вылезли из машин и тупо побегали перед толпой. Смысл всего действа был понтануться на машине!

0  0
23.05.2018 13:09
Грантштейн

Всё, народ увидел слова-маркеры: 22-я школа, Порше)
Значит мажорики)

0  0
23.05.2018 13:10
- гость -

а по-моему, мило

0  0
23.05.2018 13:13
- гость -


23.05.2018 13:09
Грантштейн

А как давно 22-я школа стала маркером? И в чем это выражено? Мой комментарий в 12-57 (первый)

0  0
23.05.2018 13:18
гость

наверное, у меня ролик неполный...хде танец???????

0  0
23.05.2018 13:20
Грантштейн

23.05.2018 13:13
- гость -
Не к вам обращено было, а к тем, кто про мажориков говорил)

0  0
23.05.2018 13:22
- гость -


23.05.2018 13:20
Грантштейн


Ок. Принимается. А в чем маркерность то?

0  0
23.05.2018 13:29
Грантштейн

23.05.2018 13:22
- гость -
Расхожее мнение, что 42, 69, 22, 27 - школы, где учатся дети непростых родителей.

0  0
23.05.2018 13:32
Гость

В любом мероприятии (поступке) должен быть смысл, идея так сказать!!! Что пытались донести учащиеся в данном случае - мне не понятно! Что они хотели сказать? Объясните!

0  0
23.05.2018 13:42
месный

23.05.2018 13:32
Гость

как что - сматрие какие у наших родителей машины есть, завидуйте.

0  0
23.05.2018 13:43
гость

Танец больше напоминает :кто не скачет тот москаль.

0  0
23.05.2018 13:55
Павсекакий

Чо к чему? Ну какие же это мажоры?
Только колхозник будет ездить на панамере по нашим дорогам.

0  0
23.05.2018 13:58
- гость -


23.05.2018 13:29
Грантштейн
Я простой, а моя дочка в 22-й училась)

0  0
23.05.2018 14:06
Грантштейн

23.05.2018 13:58
- гость -
Я ж говорю: расхожее мнение.
Обыватели говорят)

0  0
23.05.2018 14:10
Ольга

Выступление первого и последнего класса просто отстой, одни понты, танца никакого нет. А вот второй класс мне очень понравился, нет никаких понтов и очень замечательные танцы

0  0
23.05.2018 14:11
Петрл

Эти из блатной школы могут ВсЁ.

0  0
23.05.2018 14:44
маральное разложение

да деградация всех отраслей науки образования техники армии, ядерный щит-это то что пока сдерживает натиск недоброжелателей, но у них срок как у консервов. тогда он кончиться кончимся и мы.грустно что те кто рубит бабло не задумываться что на небесах оно им не требе

0  0
23.05.2018 14:44
- гость -

Шоу для д..илов- смотри какая машины у моего папы.

0  0
23.05.2018 14:52
наталья

люди, вы идиоты? во-первых, это не полное видео. во-вторых, дети готовились очень долго!!! в номерах были и сложные хореографические поддержки, и сальто, и различные рисунки на каждую песню. вам лишь бы все обосрать. завидуйте молча! 22 школа-красавчики!!!!!!

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