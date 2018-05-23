Школьники в Барнауле отметили конец года шоу на Porsche и Mercedes

Учащиеся гимназии №22 в Барнауле в преддверии "последнего звонка" подготовили танцевальный номер с использованием автомобилей Porsche и Mercedes.
Подобное выступление учащихся стало уже традицией. Напомним, что в прошлом году школьники также подготовили эффектное шоу с использованием машин.
Напомним, что централизованное празднование "последних звонков" в Барнауле пройдет 25 мая.
Комментарии
ни че не пойму а где танец то собственно хааааааааааааа...беспонтово чеи придумали
Местные мажорики выпендрились! Со словами прикинь, как там все офигеют, когда мы такие на панамере подкатим к крыльцу!
танца не видел. видел спины и скачущих балбесов великовозрастных. там вся школа такая или есть и нормальные люди?
мажоры
эти поскакушки называются танцем?
Хренькакая-то
скудоумие на лицо)))))
обязательно грязью облить?
вылезли из машин и тупо побегали перед толпой. Смысл всего действа был понтануться на машине!
Всё, народ увидел слова-маркеры: 22-я школа, Порше)
Значит мажорики)
а по-моему, мило
23.05.2018 13:09
Грантштейн
А как давно 22-я школа стала маркером? И в чем это выражено? Мой комментарий в 12-57 (первый)
наверное, у меня ролик неполный...хде танец???????
23.05.2018 13:13
- гость -
Не к вам обращено было, а к тем, кто про мажориков говорил)
23.05.2018 13:20
Грантштейн
Ок. Принимается. А в чем маркерность то?
23.05.2018 13:22
- гость -
Расхожее мнение, что 42, 69, 22, 27 - школы, где учатся дети непростых родителей.
В любом мероприятии (поступке) должен быть смысл, идея так сказать!!! Что пытались донести учащиеся в данном случае - мне не понятно! Что они хотели сказать? Объясните!
23.05.2018 13:32
Гость
как что - сматрие какие у наших родителей машины есть, завидуйте.
Танец больше напоминает :кто не скачет тот москаль.
Чо к чему? Ну какие же это мажоры?
Только колхозник будет ездить на панамере по нашим дорогам.
23.05.2018 13:29
Грантштейн
Я простой, а моя дочка в 22-й училась)
23.05.2018 13:58
- гость -
Я ж говорю: расхожее мнение.
Обыватели говорят)
Выступление первого и последнего класса просто отстой, одни понты, танца никакого нет. А вот второй класс мне очень понравился, нет никаких понтов и очень замечательные танцы
Эти из блатной школы могут ВсЁ.
да деградация всех отраслей науки образования техники армии, ядерный щит-это то что пока сдерживает натиск недоброжелателей, но у них срок как у консервов. тогда он кончиться кончимся и мы.грустно что те кто рубит бабло не задумываться что на небесах оно им не требе
Шоу для д..илов- смотри какая машины у моего папы.
люди, вы идиоты? во-первых, это не полное видео. во-вторых, дети готовились очень долго!!! в номерах были и сложные хореографические поддержки, и сальто, и различные рисунки на каждую песню. вам лишь бы все обосрать. завидуйте молча! 22 школа-красавчики!!!!!!