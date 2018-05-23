Фото: barnaul.org
В столице Алтайского края высадили кусты форзиции, сирени амурской, чубушника, жимолости татарской, груши, дубы и клен. Об этом пишет пресс-служба мэрии.
Уточняется, что форзиция, благодаря силам сотрудников филиала Центра защиты леса Алтайского края, появилась на площади Мира. 60 кустов сирени и чубушника украсили улицу Малахова от улицы Антона Петрова до Георгия Исакова по нечетной стороне. Жимолость татарскую высадили на улице Георгия Исакова, орех маньчжурский и чубушник — на Антона Петрова.
Жители ТОС "Юбилейный" и "Островский" высадили уссурийскую грушу на улицах Островского и Георгия Исакова, а сирень амурская, боярышник крупноплодный и жимолость татарская появились на улице Островского.
Активисты ТОС "Докучаевский" высадили аллею из дубов черешчатых и кленов приречных у главной сценической площадки микрорайона.
В Научном Городке юные футболисты высадили груши на улице Сибирской. Также отмечается, что администрация района, управляющие организации и общественники планируют высадить множество цветочной рассады и организовать тематические клумбы.
Комментарии
Вы скажите уважаемые, зачем на против ТЦ Проспекта насажали теплолюбивые такие деревца, что еще листики не распустили, хотя старые тополя уже зеленые??
23.05.2018 13:01
- гость -
на Профинтерна тоже только набухают новые деревья, а тополя уже зелёные с листьями