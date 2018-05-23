Фото: vecher.kz
Вскоре в старой части Барнаула начнется строительство ливневой канализации в рамках проекта "Барнаул — горнозаводской город". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Строительные работы пройдут на улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистический. Также в рамках работ по благоустройству тротуары замостят брусчаткой, будет установлено наружное освещение, скамьи и урны. На улицах разобьют газоны, посадят деревья и кустарники разных видов (калина, примула, туя, хоста).
На реализацию проекта потребуется 96,7 миллиона рублей, которые будут выделены из краевого и городского бюджетов. Конкурсной процедурой определен подрядчик для выполнения работ — ООО "Строительно-монтажная компания ВиКС".
Ранее в рамках заседания рабочей группы были обсуждены основные этапы работ.
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев заявил, что комитет разработал схемы организации дорожного движения на время строительства, определил пути объезда для водителей, а также изменения маршрутов общественного транспорта.
Подчеркивается, что в рамках проекта будет проложено 800 метров ливневки, сток будет направлен на очистные сооружения на улице Чехова, которые также были построены в рамках создания инженерной инфраструктуры туркластера.
Комментарии
В этом году в рамках проекта будет проложено 800 метров
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Учитывая длину барнаульских улиц это капля в море! Не позорились бы.
23.05.2018 13:23
- гость -
Это лучше,чем-ничего.
Туристы со всего мира приедут, им будут показывать "Ливневку"-чудо-чудное!