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Онищенко рассказал о богатстве Алтая и почему Женевское озеро – помойка

, ИА "Амител"
По словам Онищенко, в вопросе употребления воды россияне стоят "на переломе"

Фото: Vestikavkaza.ru

Питьевые воды Алтайского края — это очень большое достижение и богатство региона, которое нужно беречь, сказал депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко на встрече с журналистами 23 мая.

"Когда я приезжаю в какой-то регион, то первым делом говорю — "дайте мне воды". В основном дают "Аква Минерале" — вода с оттаявших швейцарских ледников. Вы знаете, что такое эта Женева? Римляне ссылали на эту территорию провинившихся легионеров и женщин низкого социального статуса. А теперь боготворят эту помойку, которую называют "Женевским озером". У нас в России прекрасные богатства. А то, что в Алтайском крае производители представили нам такую большую линейку питьевых вод, это ваше большое достижение. Берегите его. Редко увидишь в регионах, чтобы свою воду таким образом разливали", — сказал Онищенко.

Он отметил, что в вопросе употребления воды россияне стоят "на переломе": "Раньше мы привыкли к тому, что нам дают воду в кране, и она должна быть питьевой. И это нормально. Сейчас появилась питьевая бутилированная вода — и сегодня мы этой водой не просто удовлетворяем потребности, мы еще сглаживаем недостаток микроэлементов. Продается вода, обогащенная йодом, селеном и прочими добавками. И таким образом на домедицинском уровне мы получили возможность профилактировать возможные осложнения, вызванные недостатком важных элементов", — сказал Онищенко.

Отметим, Геннадий Онищенко прибыл в Алтайский край в рамках Всероссийской акции "Вода и здоровье", которая направлена на экологическое просвещение детей и подростков, вовлечение их в решение проблем водных ресурсов. Утром депутат провел открытый экологический урок в краевом педагогическом лицее-интернате. Здесь же прошла выставка производителей питьевой воды и напитков Алтайского края.

По мнению Геннадия Онищенко, в Алтайском крае тема воды особенно актуальна, и потому очень хорошо, что эти вопросы интересуют подрастающее поколение.

"Мы должны воспитать активного, реально видящего ситуацию молодого человека. Мы должны понимать, что сегодня вопросы экологии — это еще и политика. На экологической теме строятся многие политические тренды, направленные отнюдь не на сохранение здоровья. Нам нужно поколение грамотное, знающее эти проблемы, видящее пути их решения, решающее эти проблемы и занимающее активную жизненную позицию. Потому что ничего важнее здоровья нет. Вот ради чего мы сегодня здесь", — сказал Онищенко.

По его словам, в Алтайском крае ребята показали себя с достойной стороны. А потому он ждет от них глубокой работы в сентябре в лагере "Артек", где соберутся участники проекта "Здоровое будущее".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 13:37
- гость -

Вода - достижение? Женевское озеро - помойка? Вода из под крана - питьевая? Бред какой-то! Или не так сказали, или не так написали!?

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23.05.2018 13:39
- гость -

Опять таблетки не принял, что ли. Если мы посмотрим кого куда ссылали, так сплошная помойка получится.

0  0
23.05.2018 13:55
- гость -

23.05.2018 13:37
Или не так читали))). В будущем войны будут в первую очередь из-за воды. А Женевское озеро помойка, там даже вилка из воды торчит, сам видел. А из под крана воду "раньше" пили, так и написано - так и пили, где-то с отстаиванием, где-то с хлоркой, а где-то только после кипячения.

0  0
23.05.2018 14:03
- гость -

Как же торкнуло от воды из под крана,- Женевское озеро привиделось и вилка в нем...

0  0
23.05.2018 14:03
- гость -

Воду из-под крана в СССР пили, она считалась питьевой. Кипятил ее мало кто, разве что для детей. Всяких фильтров для воды не было... и никто из-за этого не болел!

А вообще вода - ресурс стратегический. Более, чем дофига, народу в мире не имеет доступа к чистой воде.

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23.05.2018 14:08
Грантштейн

Женевское озеро - прозрачное.
Если оно помойка, то я не знаю тогда, что есть чистое.
Геннадий много курит)

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23.05.2018 14:22
- гость -

Берегите природные воды Алтая, не мойте в реках посуду, машины моющими средствами, не гадьте в реки озера.

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23.05.2018 14:47
майор

я вот купил на базаре парочку карасей живых и выпустил в ближайший к огороду пруд. Чтоб размножались
И каждый Барнаулец то же самое должен сделать

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23.05.2018 14:49
- гость -

Чистая вода главное богатство на Земле! Цивилизованные страны ее ценят, берегут и рационально используют. Жаль, что нам не повезло! Воду чаще всего озонируют, а не хлорируют, ведь в хлорированной воде при кипячении образуется диоксин, причина канцерогенеза и генных мутаций.

0  0
23.05.2018 14:51
- гость -

23.05.2018 14:49
- гость -
Чистая вода главное богатство на Земле!

Ты наверное простыл, когда жадно собирал ртом капли чистейшего дождя?

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