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Погода в Алтайском крае продолжает удивлять — норма осадков, выпавших за неполный месяц, местами превышена в полтора, два и даже в три раза.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, для Барнаула майская норма осадков составляет 42 миллиметра, а к данному моменту в краевой столице выпало уже 66 миллиметров, то есть 156% от нормы.
В Алтайском же крае нормальные месячные значения по осадкам в мае варьируются от 16 миллиметров в Волчихе до 83 миллиметров в Чарышском. Между тем в регионе по состоянию на 23 мая уже выпало от 29 миллиметров (Угловский район) до 107 миллиметров (Алейск) осадков.
Также побиты рекорды по выпадению осадков именно 23 мая.
Так, в Барнауле в этот день в 1987 году выпало 14 миллиметров осадков. Сегодня же это значение уже достигнуто, хотя сутки еще не закончились.
Уже побит рекорд 23 мая в Мамонтовском районе, где за неполный день выпало 8 миллиметров осадков (в 1978 году за сутки выпадало 6,2 миллиметра); в Шелаболихинском районе — 15 миллиметров (1987 год – 7,7 миллиметра); в Заринске — 12 миллиметров (1993 год — 9,8 миллиметра).
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