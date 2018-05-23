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Депутаты предложили отменить границы пенсии в РФ

, ИА "Амител"
Законопроект предусматривает отмену ограничения суммы зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему

Фото: riakchr.ru

Думские депутаты предлагают не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, пишет "Российская газета".

В данный момент страховые взносы в ПФР берутся с годовой зарплаты максимум 1 миллион 21 тысяча рублей — 22%. Если человек зарабатывает ежегодно больше, то с превышения работодатель платит в ПФР 10%.

Авторы инициативы напомнили в пояснительной записке, что с 1 января 1991 года по 31 декабря 2001 года страховые взносы платились со всех выплат и вознаграждений работникам без ограничения облагаемой базы. В результате удалось обеспечить выплату трудовых пенсий в полном объеме по всей стране без поддержки из федерального бюджета, а в период с 1997 по 2001 год добиться формирования профицитного бюджета ПФР.

Предельную величину облагаемой базы ввели в 2009 году. "Начиная с 2005 года бюджет ПФР стал формироваться с дефицитом страховых средств, который до настоящего времени покрывается за счет трансферта из федерального бюджета", — цитирует "РГ" текст записки. Депутаты связывают это с тотальным сокращением за 25 лет числа предприятий в реальном секторе экономики, уменьшением числа плательщиков страховых взносов во внебюджетные фонды из-за ухода свыше 20 миллионов работников в серую либо в теневую сферы экономики.

Согласно подсчетам авторов законопроекта, если документ будет принят и вступит в силу с начала следующего года, дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете ПФР (около 1 триллиона рублей) удастся преодолеть в 2021 году.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что не стоит отменять предельную облагаемую базу для уплаты страховых взносов. "Если мы будем страховать весь заработок, а не его часть, как сейчас, значит, в перспективе человеку с очень большой зарплатой придется платить очень большую пенсию, а солидарная распределительная пенсионная система позволить себе этого не может", — цитирует издание его слова. Подчеркивается, что ограничения зарплаты, с которой платятся пенсионные взносы, существуют во всем мире.

Другое дело, что тариф страховых взносов в ПФР несколько лет назад установили на уровне 26% от фонда оплаты труда, однако для поддержки бизнеса государство ввело льготу — 22% плюс 10% с сумм, которые превышают предельную базу, напоминает Горлин. Выпадающие доходы ПФР дотируются из федерального бюджета.

"Если бы было принято решение о возврате к 26 процентам, то не потребовался бы трансферт на компенсацию выпадающих доходов", — добавляет он. Горлин предлагает осуществить возврат к 26% не шоково, а поэтапно, например по 0,5% в год.

Отдельным вопросом является повышение налоговой нагрузки на бизнес, к которой приведет эта мера. Предприятий, где месячная зарплата сотрудников превышает 83 тысячи рублей, довольно много, особенно в городах-миллионниках и промышленно развитых районах. Все они при принятии новых правил столкнутся с ростом налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Это может привести к росту числа "серых" зарплат.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 14:22
Дима

Сечин обрадовался, акушерка понурила голову.

0  0
23.05.2018 14:53
- гость -

напишите кто нибудь проще

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