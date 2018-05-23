Фото: instagram.com/go_barnaul/
Видео, на котором запечатлена укладка асфальта по соседству с большой лужей, вызвало бурное обсуждение среди барнаульцев.
Ролик, опубликованный в Сети 23 мая, сопровождается комментарием: "Бабуркина, вчера. Дождик не помеха".
В кадре видно, как дорожники укладывают асфальт на одной полосе, а по соседству находится внушительная лужа.
Комментаторы, обсуждающие видео, разделились на два лагеря.
"Как говорил Гоголь: "У России две беды — дураки и дороги". Видео — тому пример", "Может, мы будем мокрыми, рваными деньгами налоги платить", "А потом асфальт волнами либо проваливается, сырость же адская... Законы физики, однако, в школе плохо преподавали", — пишут одни.
"Все такие специалисты прям. Всю жизнь асфальт клали и знают технологию", "Хотя, может, и надо на воду. Им виднее, конечно", — отмечают другие.
Комментарии
Проблема у нас не в дорожниках. По уму сначала делают ливнёвки, а только потом дорогу. Но это не наш путь У нас отдельным гражданам просто выгодно постоянно чинить дороги. Главное уложить 100500 тонн асфальта, а как, куда и где это не важно. Велком в СССР 2.0
Наш уважаемый мэр может что то по этому поводу сказать?. Наверное деньги лишние завелись? Или уже "развелись" ?
Это не по соседству, а как раз в самую лужу и положили. Жаль матом ругаться нельзя.....
16:55, отчет и сроки требуют укладки, а там хоть дождь, хоть снег! вопрос: как на мокрой основе будет схватываться асфальт? по уму, тот 1-й слой, нужно было весь гудроном пролить, и только тогда укладывать, а у нас прям в лужу, ровно на 1 сезон хватит!
Может прокуратура обратит ВНИМАНИЕ на эту проблему???