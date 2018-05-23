Фото: instagram.com/go_barnaul/
Видео, на котором запечатлена укладка асфальта по соседству с большой лужей, вызвало бурное обсуждение среди барнаульцев.
Ролик, опубликованный в Сети 23 мая, сопровождается комментарием: "Бабуркина, вчера. Дождик не помеха".
В кадре видно, как дорожники укладывают асфальт на одной полосе, а по соседству находится внушительная лужа.
Комментаторы, обсуждающие видео, разделились на два лагеря.
"Как говорил Гоголь: "У России две беды — дураки и дороги". Видео — тому пример", "Может, мы будем мокрыми, рваными деньгами налоги платить", "А потом асфальт волнами либо проваливается, сырость же адская... Законы физики, однако, в школе плохо преподавали", — пишут одни.
"Все такие специалисты прям. Всю жизнь асфальт клали и знают технологию", "Хотя, может, и надо на воду. Им виднее, конечно", — отмечают другие.
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