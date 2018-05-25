Займы должны быть безопасными

Почему в современном мире много страхов и недоверия? Потому что часто явления быстро обрастают мифами. Люди, не разобравшись в достоверности суждений и слухов, делятся ими со своими родными, коллегами, друзьями — так создается череда бесконечных неоправданных пересудов, плавно перетекающих в стереотипы.
Особенно крепко мифы закрепляются в финансовой сфере, точнее, в сфере микрофинансовых организаций (МФО). Самое распространенное мнение среди граждан: МФО дает маленькие суммы под большие проценты. Миф или реальность? Давайте разберемся!
На самом деле микрозаймы – это лишь пятая часть всего портфеля МФО. Столько же занимают кредиты малому бизнесу, а большую часть составляют потребительские кредиты от 30% годовых. Высокие проценты имеют место быть, но они обусловлены большими рисками невозврата. Кроме того, займы в МФО имеют свои плюсы. Например, они доступны для тех, кому по какой-либо причине недоступен кредит в банке.
Так называемые "займы до зарплаты" выдаются, как правило, на непродолжительный период – не больше месяца. Человек берет их, чтобы максимально быстро решить свои небольшие финансовые трудности. Но, к сожалению, есть категория заемщиков, которая изначально не собирается возвращать долг МФО. По статистике, недобросовестных клиентов больше половины. Совместное исследование МФО и московского коллекторского агентства показало, что таких заемщиков 55%, причем 20% из них делают вид, что не знают о задолженности, 10% считают, что никому ничего не должны, а 5% планируют объявить себя банкротом.
Оставшиеся 45% должников действительно попали в сложную жизненную ситуацию. Таким клиентам МФО всегда готовы идти навстречу и предлагать разнообразные варианты. Например, реструктуризацию или отсрочку.
Кстати, безопасность заемщика регулируется гораздо лучше, чем безопасность МФО. Так, с 1 января 2017 года установлено, что долг заемщика не может превышать трехкратного размера займа. К 2020 году Центробанк планирует снизить это соотношение до 1,5.
Чтобы обезопасить себя самостоятельно, стоит перед займом внимательно изучить информацию о МФО. Основной гарант благонадежности и безопасности – это наличие организации в реестре официальных микрофинансовых организаций на сайте ЦБ РФ. Также следует осведомиться о репутации кредитора и почитать отзывы.
Своего финансового партнера нужно выбирать тщательно. Например, в Барнауле оказать реальную финансовую поддержку готова компания МКК ООО "Содействие Финанс Групп", предоставляющая займы под залог автомобиля, ПТС или недвижимости под разумный процент. При этом заемщику не понадобится собирать нескончаемое количество справок и подтверждать свой доход: все быстро, легко, надежно и прозрачно.
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Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
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Надзор за деятельностью "Содействие Финанс Групп" ведет Центральный Банк РФ. Свидетельство о регистрации в реестре микрофинансовых организаций № 2120754001764.