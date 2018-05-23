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Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что ставки по ипотечным кредитам в нашей стране продолжат снижение в 2018-2019 годах, сообщает "Российская газета" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
По словам Грефа, такая динамика будет наблюдаться из-за снижения инфляции, вслед за которой уменьшатся и процентные ставки по ипотеке.
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Напомним, что весной этого года в стране уже был зарегистрирован рекордно низкий уровень процентных ставок по ипотечным займам, равный 9,64%.
Комментарии
Хватит доить население.1-3% как в Германии.
23.05.2018 15:04
- гость -
да никогда такого не будет!!! почитай сколько у них оф инфляция да успокойся! Японию еще проверь для интереса. и цену на недвигу тож посмотри.
23.05.2018 15:04
- гость -
Если бы возвращаемость кредитов была как в германии, и % по ипотеки был бы такой же. Мы платим за русский авось.
Русский человек считает, что долги отдают только трусы.
даешь Сталинскую 1% ипотеку
23.05.2018 15:36
- гость -
а может тщательнее проверять надо заемщиков, а то берут откаты и дают невозвратные кредиты...