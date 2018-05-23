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Торговый центр "Первомайский" в Барнауле, где ранее были выявлены нарушения норм безопасности, пока что продолжит работу.
Как сообщает "Катунь 24", 23 мая судья Центрального районного суда Ирина Королькова не стала принимать решение о приостановке деятельности этого ТЦ.
Также сообщается о назначении пожарно-технической экспертизы, которая должна быть проведена в течение 20 дней с момента поступления дела в экспертное учреждение. Дата следующего судебного заседания будет назначена после поступления документов об итогах проверки в суд.
Напомним, что ТЦ "Первомайский", расположенный на проспекте Красноармейском, могли закрыть в связи с выявленными здесь прокуратурой несоответствиями нормам пожарной безопасности.
Отметим и то, что в краевой столице после проведенных проверок и выявленных нарушений уже приостановили свою работу такие ТЦ, как "Район", "Арена", "Россия", "Праздничный". Некоторое время не функционировал торгово-офисный центр "Гулливер", которому накануне в итоге дали добро на открытие.
Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
Комментарии
Кто бы сомнивался.
Понятно , разве можно закрыть обе " Марии-ра " в одном месте , в Бахетле не всем по карману закупаться , а другие там давно разорили .
Гулливер же открыли
И после этого мы хотим чтобы у нас не было страшных трагедий? При нашей коррупции можно нарушать все нормы. Главное коррупционеров корми.
Интересно, а чем Первомайский отличается от других закрытых, что по ним суды шли-шли, а их так и не закрыли.
Хорошо, что у нас отсутствует компанейщина и двурушничество. Ни то, что в развалившемся совке. Сейчас все по делу, справедливости и одновременно по закону и во благо человека труда!