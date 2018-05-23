Готовы ли барнаульцы отказаться от автомобилей: опрос Amic.ru

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и "Яндекс.Такси", 5% жителей городов-миллионников готовы полностью отказаться от личного транспорта.
18% владельцев авто в последние годы стали реже использовать личный автомобиль, но 17% — чаще. Впрочем, основное большинство – 65% – совершает поездки с той же частотой, что и год-два назад.
Барнаул не город-миллионник, а потому его жители в опросе не участвовали. Но поскольку горожане в последнее время все чаще жалуются на пробки и отсутствие парковок, редакция ИА "Амител" заинтересовалась, готовы ли читатели портала отказаться от личного транспорта.
Комментарии
Да щазззз
Пробки можно миновать выезжая позже/раньше.
Парковки да, но у нас эта не такая великая проблема
23.05.2018 15:48
Kimi
Парковки да, но у нас эта не такая великая проблема
Заехал на газон и решил лично свою проблему за счёт всех.
Vanadiy2014
Никогда на газонах не парковался! Не надо всех считать козлами. Да и там, где я работаю, на газон или тротуар при всем желании не запаркуешься )
23.05.2018 16:06
Kimi
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А у него любимая забава, всех под одну гребёнку тянуть. Много раз уже нарывался.
Но поскольку горожане в последнее время все чаще жалуются на пробки...
А откуда берутся пробки???? от боRанов за рулём. один такой проехал не поправила ( по обочине ) потом лезет в общий поток, его пропустили вот вам и пауза в движухе, за ним ещё одно чЮдо, и пак далее, вот и встал город.
не пропускаёте , пока не научим их ездить правильно так и будем стоять в пробках.
а они и будут лезть, зная что их запустят.
А у него любимая забава, всех под одну гребёнку тянуть. Много раз уже нарывался.
Не всех, но около половины автовладельцев - быдло. Паркуется на почве или во дворе МКД.
23.05.2018 16:02
Vanadiy2014
Скажи свой адрес, заеду на твой газон на камазе, чтобы ты желчью изошел
23.05.2018 16:17
- гость -
В моём дворе хватает свиней и без твоего камаза. Адрес могу сказать, если подъедешь. Но ты только трепешься.
Автобусы битком набиты! Это при условии, что многие личным транспортом пользуются.
А если сейчас все попытаются на ОТ пересесть?
Почему у нас так критически мало ОТ? Люди набиваются как селедки в бочку в него!
23.05.2018 16:02
Vanadiy2014
А если у меня парковка у офиса есть и гараж, можно я буду на работу на машине ездить?
23.05.2018 16:30
- гость -
Будет выделенная полоса под ОТ, будет свободное ценообразование на ОТ - тогда будет и автобусов много и места в них будет хватать всем. На это даже не требуется особых средств - сугубо политическая воля.
23.05.2018 16:31
- гость -
Только таким и можно.