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С 1 июля в РФ товарам животного происхождения, не прошедшим ветеринарную сертификацию по системе "Меркурий", закроют доступ на прилавки магазинов. Речь идет о колбасе, сосисках, йогурте, рыбе и не только, пишет "Российская газета", ссылаясь на представителя ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ольгу Фабрикантову.
По ее словам, все торговые компании АКОРТ прошли регистрацию в Россельхознадзоре и готовы работать в системе, но поставщики разных сетей готовы лишь на 20−50%. Поэтому к территориальным органам ветеринарного контроля обратились с просьбой помочь поставщикам зарегистрироваться в "Меркурии".
Газета пишет, что система работает таким образом, что в ней отражается каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения: молочных и мясных, яиц, меда, рыбы. Целью работы системы является уменьшение количества фальсификата, контрафакта и просрочки в магазинах России. Предполагается, что электронная сертификация облегчит также жизнь и самим добросовестным участникам рынка, избавив их от бумажной волокиты.
При этом ритейлы предупредили, что спустя месяц им придется сертифицировать и готовую продукцию, например, сыры или колбасы. Они попросили отсрочку "сырьевым" продуктам, которые прошли обработку, например, меду, яйцам, рыбе. По их словам, подобные продукты требуют ветеринарной проверки, а переработанные уже не требуют, кроме того, нужно два вида товаров разделить, чтобы не оформлять лишних сертификатов. В АКОРТе данные предложения начали изучать.
Также подчеркивается, что молокопроизводители и переработчики в Татарстане саботируют систему "Меркурий".
Комментарии
А кто этим "Меркурием" владеет? Какой нибудь сын чайки?
а что помешает левые сведения в эту систему загонять?