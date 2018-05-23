Фото: qashqai-club.ru
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша прокомментировал готовность кабмина снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет RT.
Он отметил, что акцизы, скорее всего, с 1 июля снизятся, добавив, что "это надо ещё провести через Госдуму".
По словам Аркуши, "реально это позволит несколько ограничить рост оптовых цен, может быть, даже снизить. Но, к сожалению, для влияния на снижение розничных цен этого недостаточно", так как на данный момент оптовые цены уже выше розничных, чего ранее никогда не случалось.
"Для того чтобы выйти на нормальную маржинальную доходность для розничного бизнеса, которая позволит не повышать розничные цены, оптовые цены, видимо, надо снизить на 10%", — заключил председатель РТС.
Напомним, ранее в правительстве решили снизить на 3 тысячи рублей за тонну акцизы на бензин и на 2 тысячи — на дизель.
Комментарии
Акцизы может и снизятся, а вот бензин точно подорожает
До июля поднимут до 55 рублей, а потом снизят до 47 рублей, за литр! Вот и вся арифметика! Лучше для людей уже не будет!
Не упадет уже цена на топливо.
А Каркуша и не говорит что цена упадет! Он говорит - перестанет расти, и то в лучшем случае. А между тем, алтайские заправки дают коммерческие предложения на 3 квартал с ценой литра 92-го в 60 рублей и даже выше. Так что готовьтесь к лучшей жизни!
Президент РТС заявил! Имеем стаж вольных слушателей, мы привыкли к лапше и уши поразвесили.
Вот вам и вся суть путинской экономики - управление в ручном режиме. Когда надо затянул гайки, ценник держался. Теперь после выборов дал волю своим дружкам, те с радостью компенсируют все упущенное! На народ плевать.
А главное, никто не дает внятных пояснений - почему бензин так растет!? ФАС что-то бормочит невнятно про "обоснованность" роста цен, но причин не объясняет. Вообще, есть хоть один человек, который понимает что происходит?
А главное, никто не дает внятных пояснений - почему бензин так растет!?
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А кому "небожители" должны что-то пояснять? Народу? Так народ тут никто и звать его никак!
Подняли на 20% скинули на 10% вот так в России и делаются "распродажи"....
Пи....
Говоря о списке кандидатов в министры Путин отметил, что это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других должностях.
Так что Кто там кричал что Царь хороший Бояре плохие .Опять плохих бояр кто то назначил .Давайте с 3 раз догадаемся кто ???
Хорошо, что у нас в стране можно говорить как о повышении цен, так и о снижении. Но, цены никого не слушают и растут, крепнут и держатся бодрячком только перед выборами. Что очень приятно и вызывает понимание и восторг у избирателей.