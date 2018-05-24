Гендиректор БГЭС об управляющих компаниях: "Рубль – вход, два – выход"

С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на электроэнергию. Гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире на радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал, как прямые договоры помогут сэкономить на платежах за электричество, куда подать жалобу на управляющую компанию и можно ли без предупреждения и последствий отключить от электросетей дома нежеланных соседей в виде магазинов и киосков. Публикуем самые интересные моменты из этого интервью.

О выгоде напрямую

Корр.: Иван Данилович, тему прямых договоров мы с вами обсудили в предыдущих эфирах достаточно детально, а вот о материальной выгоде не поговорили. Если выбирать из двух платежных систем – напрямую Горэлектросети или через управляющую компанию, кому платить выгоднее?

Иван Василиади: Жильцы, которые оплачивают электроэнергию через управляющую компанию, почувствуют разницу на своем кошельке с 1 июля, поскольку со второго полугодия для энергоснабжающих компаний изменилось тарифообразование. Раньше прием денег за электроэнергию через Сбербанк или систему "Город" осуществлялся без комиссии. Сколько есть в квитанции, столько и платили. Комиссию 2,5% мы оплачивали из собственных средств, которые были включены в тариф. Сейчас же регулятор будет компенсировать банковские комиссии только по нашим прямым договорам. Это значит, что те, кто оплачивает электричество через управляющую компанию, заплатят на 2,5% больше. Соответственно, управляющим компаниям потребуется провести общее собрание и рассмотреть на выбор два вопроса: либо включение в тариф на содержание общего имущества дополнительных средств на оплату банковских расходов по приему платежей в системе "Город", либо, чтобы избежать этих затрат, провести собрание на предмет перехода на прямые договоры. Экономически разница в 2,5% не для всех существенна, но для кого-то очень существенна. Управляющие компании должны будут провести собрания в ближайшее время, потому что иначе с 1 июля система перестанет работать привычным образом.

Корр.: Возможно, единично такая сумма и не существенна. А если набегает сумма за год, за три года — это уже другая сумма.

И.В.: В любом случае это дополнительные, непредвиденные и необязательные траты, которых можно избежать на совершенно законных основаниях. 2,5% в виде дополнительной мотивации законодателя для перехода на прямые договоры. Это к вопросу, который часто задавали, а не приведет ли переход на прямые договоры к увеличению тарифа. Ответ оказался с точностью до наоборот. Не приведет, однако если жильцы не заключат прямые договоры, приведет к удорожанию на 2,5%.

Корр.: Я уточню, управляющие компании обязаны провести общие собрания с жильцами или это на их усмотрение?

И.В. Прямой обязанности, конечно, у них нет. Однако, если данные затраты не будут учтены в тарифе на текущее содержание, то жильцов домов перестанут обслуживать в Сбербанке в системе "Город". То есть заплатить по квитанциям привычным способом уже не получится.

Корр.: Получается, жильцам нужно будет самим проявить инициативу?

И.В.: Я считаю, что здесь заинтересованы все стороны. Управляющие компании заинтересованы в том, чтобы как минимум узаконить какую-то иную схему, если они осмысленно блокируют переход на прямые договоры. С другой стороны, каждый жилец, который не хочет платить 2,5% сверху счетов за электричество, может инициировать общее собрание, на котором выбрать стратегию совместно со своими соседями – платить 2,5% сверху либо переходить на прямые договоры. Вот такая исключительно математическая альтернатива на сегодняшний день.

Когда сосед лишний

Корр.: Действительно, вопрос не такой сложный – провести общее собрание и принять правильное решение. Но хочется поднять еще одну весьма злободневную тему. Наверняка многие наши слушатели наблюдали картину, когда идешь мимо своего дома и видишь, как от него тянутся провода, например, к киоску по ремонту обуви. Сразу возникают вопросы: законно ли такое подключение и кто платит за это электричество?

И.В.: Не скрою, когда я не работал в энергетике, меня тоже всегда интересовал данный вопрос. Однако для того, чтобы понимать суть вопроса, необходимо знать, как устроены электрические сети в многоквартирных жилых домах. Все киоски и магазинчики, присоединенные подобным образом, имеют совершенно отдельное подключение в том смысле, что жители за них не платят никогда и ни при каких обстоятельствах. За редким исключением, где ушлые домоуправы нашли способ в обход интересов жителей незаконным совершенно способом прикрутиться к общедомовым сетям. Однако в моей практике такого не было ни разу. Пожалуй, за исключением случаев, когда управляющие компании с таких подключенцев взимали арендную плату. Так было со станциями "Билайн", которые работают в режиме 24 часов в сутки, имеют минимальную мощность и на них не установлены приборы учета. Проверки Горэлектросети выявили несколько случаев, когда такие станции были присоединены к общедомовым сетям и с нами это не было согласовано. Что касается магазинчиков и киосков, они присоединены от кабеля, принадлежащего Барнаульской сетевой компании, и подключены от вводно-распределительного устройства в доме. Таким образом, их потребление электроэнергии никак не отражается на общедомовом потреблении, это абсолютно разные учеты. Как правило, такие присоединения обговариваются с управляющими компаниями и ТСЖ. И если присоединение уже состоялось, то отключить управляющая компания, ТСЖ по своему желанию не имеют права. Вот такая арифметика: рубль – вход, два – выход.

Корр.: Как-то не очень верится, что я, житель дома, не плачу за потребление этого электричества. Как можно повлиять на данную ситуацию? Мы можем общим собранием принять решение и запретить тянуть от нашего дома провода?

И.В.: Присоединение к электрическим сетям носит однократный характер, и отключить такого абонента решением общего собрания не получится. Более того, это прямое нарушение антимонопольного законодательства, за которое полагается весьма крупный штраф. Оштрафуют управляющую компанию, а по факту заплатят все жильцы дома. В нашей практике есть два таких решения УФАС. Для справки, штраф при таких нарушениях составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Штрафы заплатят все жильцы

Корр.: То есть, если дом состоит из 100 квартир, каждая должна будет заплатить за самоуправство своей управляющей компании от 1 до 5 тысяч рублей? По-моему, игра не стоит свеч. Почему мы, жильцы, должны платить штрафы управляющих компаний, это же их нарушение, их некомпетентные действия?

И.В.: Хороший вопрос, но грустный ответ. Потому что все деньги, которыми обладает управляющая компания, это те деньги, которые она получает с жителей. И было бы наивно думать, что у них есть какие-то еще ресурсы для оплаты штрафов или что они будут оплачивать штрафы из собственной зарплаты. Даже если этот штраф выписан руководителю управляющей компании. Надо четко понимать, все штрафы, накладываемые на управляющую компанию и ее руководство, будут оплачены исключительно из средств жителей и их фонда.

Корр.: Совсем никакой надежды, что управляющая компания будет это оплачивать из своих зарплат?

И.В.: Нет. Будьте разборчивее, когда выбираете, кому делегировать управление собственным имуществом.

Не стесняйтесь и пишите жалобы

Корр.: И что делать, если я недовольна работой управляющей компании? Какие есть вышестоящие инстанции, куда я могу пойти и пожаловаться на нее?

И.В.: Самая главная инстанция, которая отвечает за контроль, качество работы управляющих компаний и ТСЖ на рынке ЖКХ, – жилищная инспекция. Руководит данным направлением работы господин Гричанов, очень душевный и отзывчивый человек, который не дает жильцов в обиду. Главное – не стесняться и писать жалобы. Если вы не можете разобраться в хитросплетениях содержания квитанций, но чувствуете, что что-то не так, обязательно нужно написать заявление в жилищную инспекцию. Они проверят правильность расчетов, и в случае выявления нарушений, накажут виновного. Кроме того, по результатам такой проверки, в случае нахождения злоупотреблений, у вас возникает основание для наложения штрафов на управляющую компанию в судебном порядке. Поэтому все недовольные, все сомневающиеся, все обсчитанные должны обращаться в жилищную инспекцию. Это специально созданный орган, который наделен более чем достаточными полномочиями для того, чтобы влиять, наказывать, лишать лицензии те управляющие компании, которые недостойны остаться на рынке ЖКХ.

Корр.: То есть, если у меня нет никаких аргументов, что меня обманывают, но мне кажется, что эта сумма завышена, вот с таким подозрением я имею полное право обратиться в жилинспекцию?

И.В.: Вы имеете полное право, если вам кажется, что суммы платежей большие. Это субъективная оценка, потому что разобраться в этих замысловатых расчетах очень и очень сложно. Жилищная инспекция разберётся, кто прав, кто виноват. И не надо бояться ошибиться, если вы получите на свою жалобу отрицательные ответы и жилищная инспекция установит, что все в порядке. Так это же здорово. Это значит, что ваши опасения были напрасны.

Корр.: Тем не менее, если мне не нравится, как работает управляющая компания, я сначала иду в управляющую компанию и ругаюсь с ними.

И.В.: Дело в том, что ругаться – это абсолютно непродуктивная история. Можно задать вопрос, почему, и по ответу вы сразу поймете, имеет смысл продолжать диалог или надо сразу писать жалобу. Практика показывает, что писать жалобу всегда эффективнее.

Беседовала Татьяна Гладкова