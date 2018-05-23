Фото: youtube.com
Барнаулец утром в среду, 23 мая, подарил молодой жительнице Ленинского района города цветы, поднявшись на автовышке. Об этом сообщает "Катунь 24".
По словам очевидцев, девушка проживает в одной из новостроек в районе Кардиоцентра. Парень с букетом белых цветов поднялся в корзине автовышки на четвертый этаж.
Свидетели отметили, что после вручения цветов парень влез в окно.
В Сети позднее появилась видеозапись романтического поступка.
Комментарии
Вот если бы он ей окна снаружи помыл с автовышки - и приятно, и польза. А цветы они и через дверь цветы.
долго девка любовника выпроваживала...
оходу накосячил...((ой долбанес че к чему то хаааая так то жудковато когда тебе стучат в окна на 4 этаже)))
с вышки только лохи цветы дарят. нормальные пацаны по балконам залазят.
карлсон, блин
Начало всегда романтично! Посмотрим, что будет через год, при совместной жизни.
23.05.2018 16:22
- гость -
а год это так много чтобы любовь-морковь прошла?