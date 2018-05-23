Фото: volgodonsk.news
Жительница Горно-Алтайска порезала горло своему гражданскому мужу в результате ссоры — полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в республиканском МВД, в правоохранительное ведомство поступило сообщение от врачей. Медики рассказали, что в республиканскую больницу с ножевым ранением был доставлен 60-летний местный житель. Мужчина пояснил, что ранение ему причинила 37-летняя сожительница.
В данный момент предварительно установлено, что до инцидента мужчина и женщина распивали в своем доме спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки женщина схватила нож и порезала сожителю горло.
Затем, опасаясь за его жизнь, она попросила соседку вызвать скорую помощь. Прибывшие медики доставили раненого в больницу и оказали ему неотложную помощь. Госпитализация мужчине не понадобилась.
Его сожительницу доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном.
Комментарии
Госпитализация мужчине не понадобилась
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Либо врачи работают плохо, либо полицаи слишком хорошо.
царапина на горле?
Сожительница или гражданская жена? Это разные вещи.