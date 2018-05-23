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Опекуном семилетней девочки — дочери умершей от рака 25-летней жительницы Апатитов Дарьи Стариковой — станет тетя девушки. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на ТАСС.
Глава администрации Апатитов Николай Бова отметил, что власти города помогли женщине оформить все необходимые документы. Кроме этого, семье будет перечисляться пособие по потере кормильца.
Также помощь семье намерены оказать и в правительстве Мурманской области.
Издание пишет, что Старикова будет похоронена в Апатитах. Расходы по организации церемонии на себя взяло градообразующее предприятие.
Напомним, летом прошлого года девушка во время "прямой линии" обратилась к президенту Владимиру Путину и пожаловалась на проблемы в диагностике онкозаболеваний. Девушке не смогли в Апатитах поставить правильный диагноз, из-за чего было упущено время для лечения.
После "прямой линии" Старикову доставили в Москву. Врачи почти год боролись за ее жизнь, но в результате девушка скончалась.
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