Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период дождей и ливней в Алтайском крае в ночь на четверг, 24 мая, отметится еще и мокрым снегом.
"На территории Алтайского края ожидаются осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ночью в южных районах местами сильные осадки. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду", — сообщает региональный главк МЧС.
Спасатели в контексте продолжающегося периода непогоды напоминают жителям краевой столицы о необходимости быть осторожными.
Что касается температуры воздуха в ближайшие сутки, то ночью за окном будет -1...+4 градуса, а днем будет +10...+15 градусов.
В Барнауле в ночь на четверг будет +1...+3 градуса, днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Комментарии
Ну что Алтайский край уже выбился в лидеры по непогоде в России?
Пора валить из этой страны с таким нищенским уровнем температуры!
#путенухади
Ну низкий уровень температуры ещё можно пережить, но а солнце то где? Кто и когда его последний раз видел?