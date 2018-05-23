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Сотрудники СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 60–летнего президента Региональной общественной организации "Федерация подводного спорта" и его 34-летней дочери. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Главу федерации и его дочь обвиняют по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего".
По данным следствия, в 2015 году обвиняемый с целью извлечения материальной выгоды арендовал в бассейне МБУДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Дельфин" в городе Бийске несколько дорожек для обучения плаванию детей. Тренером он назначил свою дочь, нарушив квалификационные требования. Зная о том, что глубина бассейна в мелкой части превышает 0,9 метра и не позволяет обеспечить безопасного нахождения в бассейне маленьких детей, обвиняемые набирали для обучения в группы детей в возрасте от пяти до 16 лет.
В марте прошлого года во время очередной тренировки тренер отлучилась, а в это время шестилетний мальчик зашел в глубокую часть бассейна и погрузился на дно ванны. На глубине свыше трех метров он провел длительное время, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред.
В ходе предварительного следствия обвиняемые не признали своей вины, но следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
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