Фото: liganews.net
Центральный районный суд города Кемерово продлил до 25 августа срок ареста экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, которую обвиняют по делу о пожаре, при котором погибли 60 человек. Об этом пишет "Интерфакс".
О продлении срока содержания под стражей ходатайствовало следствие, пишет агентство. Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц.
Представитель следствия, выступая в суде, сообщил, что трудовой договор экс-гендиректора ТЦ расторгнут еще 14 апреля.
Адвокат, в свою очередь, требует освободить из-под стражи Богданову, предоставив суду справку о наличии у его подзащитной рассеянного склероза.
Согласно данным суда, до 25 мая также будут рассмотрены материалы о продлении срока содержания под стражей в отношении главы компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоря Полозиненко, а также главы кемеровского госстройнадзора Танзили Комковой.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, включая 41 ребенка.
Комментарии
Хорошо, что разбираются кропотливо и профессионально, а не ищут козла отпущения.