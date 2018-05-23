Фото: barnaul.org
Работы по обустройству пешеходной дорожки ведут сотрудники муниципального "Автодорстроя" в Барнауле на улице Новосибирской.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, работы производятся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
В данный момент уже выполнена отсыпка щебнем, а в дальнейшем запланирована укладка асфальта.
В мэрии добавляют, что сейчас из-за дождливой погоды работы замедлились, но как только погода установится, обустройство дорожки будет продолжено.
Напомним, ранее стартовал капитальный ремонт самой улицы Новосибирской.
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