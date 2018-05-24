Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ветреную и прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 24 мая.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем в крае в отдельных районах ожидается дождь. Дневные температуры составят +10...+15 градусов.
Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +10...+12 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Комментарии
Во всём виноваты американцы их установка срабоатала на Алтай, чтоб урожая не было