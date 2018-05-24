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Правительственная комиссия по транспорту, в которой в прошлом составе кабмина председательствовал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, в апреле утвердила план Министерства транспорта перевести 17 572 км автодорог в федеральную собственность, сообщают "Ведомости".
Переводить дороги в федеральную собственность планируется в несколько этапов – до 2031 года федеральный статус получат более 17 000 км, объяснил представитель Росавтодора. Но 1000 км до 2021 г. Росавтодор регионам вернет, продолжает он: эти дороги доведены до нужного транспортно-эксплуатационного состояния.
По плану Минтранса федеральный статус получит, например, дорога, ведущая к Керченскому мосту, обходы Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, перечисляет участник совещания в правительстве. Нужно только дождаться включения дорог в федеральную сеть правительством, предупреждает чиновник.
Ожидается, что в эту программу попадет трасса от Барнаула до Павлодара. Протяженность данного участка – около 500 километров. Ранее о создании третьей федеральной трассы в Алтайском крае высказывался губернатор Александр Карлин. При этом документы уже поданы в Минтранс РФ.
Как пишут "Ведомости", Росавтодору придется потратить порядка 80 млрд руб. до 2030 года на содержание, ремонт и капитальный ремонт.
К 2024 году по новому майскому указу президента до нормативного состояния регионам предстоит довести половину дорог. Сделать это возможно, в первую очередь расширяя сеть федеральных дорог.
Должны значительно вырасти в ближайшие шесть лет и расходы консолидированного бюджета на строительство и обустройство дорог – 11 трлн руб. до 2024 года против 6,4 трлн в прошлые шесть лет, говорил президент Владимир Путин. В 2018 году расходы на ремонт федеральных трасс вырастут с 240 млрд до 289 млрд руб., сказал представитель Росавтодора. Финансирование позволит привести в нормативное состояние 85% всей федеральной сети дорог уже к началу 2020 года.
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