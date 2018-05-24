Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на 12-м этаже кирпичной высотки на улице Партизанской.
"С момента ремонта в квартире никто не проживал. Консьержка, закрытый двор, внутренняя отделка премиум-класса", — подчеркивает автор объявления.
В квартире выполнен современный ремонт. Планировка — зал совмещен с кухней, две спальни, два санузла.
Комментарии
Avito б....лять устроили. Не надоело ? Хотя бабло то карман не жмет.